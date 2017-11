Mujeres, con la mitad de las candidaturas para el Congreso: INE 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la advertencia de los partidos de que “lloverán” las impugnaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios para el registro de las candidaturas, que enfatiza las fórmulas que garanticen la paridad de género y la cuota indígena.



El PRI, Partido Verde, PRD, Encuentro Social, PAN, PT y Morena apuntaron que la autoridad electoral rebasó sus facultades con el acuerdo en el que, acusaron, establecieron criterios que van más allá de lo que establece la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).



El INE estableció que la totalidad de las solicitudes de registro de candidatos al Congreso –cuyas fórmulas deben estar integradas por personas del mismo género– se debe alternar con las fórmulas entre hombres y mujeres y en el caso específico del Senado, se precisa que las listas de representación proporcional serán encabezadas por una fórmula de mujeres.



Además, las senadurías para el principio de mayoría relativa deberán observar el principio de paridad vertical y horizontal, por lo que la primera fórmula que presenten deberá ser de género distinto a la segunda y de la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, 50 por ciento deberá estar encabezada por hombres y 50 por mujeres.

El acuerdo aprobado por el Consejo General fijó que para la Cámara de Diputados, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género.



Respecto a las candidaturas indígenas, el INE determinó que los partidos o coaliciones deberán postular, como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos electorales con población indígena, con una cuota de 50 por ciento para hombres y 50 para mujeres.



El consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que con el acuerdo se subsana la asignatura pendiente con las comunidades indígenas y se consolida lo relativo a la paridad de género.



El representante del PRD, Royfid Torres, puntualizó que todos los partidos están a favor de la paridad y han construido sus criterios de selección de candidatos para cumplirla, por lo que pidió al Consejo General que no siga “inventando regulaciones”.



Indicó que no se puede seguir “judicializando” el proceso electoral, pues con la aprobación de este acuerdo de nueva cuenta se recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que, dijo, no abona a la certeza de los comicios de 2018.



La representante legislativa del PRI, Graciela Ortiz, aseveró que con este acuerdo el Instituto extralimitó sus facultades, mientras que el representante del Partido Verde, Jorge Herrera, señaló que al INE le corresponde administrar, no legislar.



“Con este proyecto se viola el principio de legalidad, concretamente en el tema de la lista de la integración de senadores, el hecho de que tenga que iniciar con una mujer, evidentemente esto no está previsto ni es obligatorio conforme a lo que establece la Constitución ni la Legipe, ninguno prevé semejante disposición”, apuntó el representante de Encuentro Social, Justo Escobedo.



El representante del blanquiazul, Eduardo Aguilar, indicó que al proceso electoral se le debe garantizar la certeza, por lo que cuestionó que sea hasta ahora cuando el Instituto emita criterios sobre el tema de las cuotas de género e indígena.



A su vez, Horacio Duarte, de Morena, consideró que es preocupante que hasta esta etapa el INE introduzca más criterios al proceso electoral, por lo que dijo que espera que así como existe este compromiso, los consejeros se comprometan a “frenar la compra del voto desde la Presidencia”.



Los consejeros electorales defendieron la propuesta e incluso Adriana Favela planteó que como los partidos todavía no emiten las convocatorias para la selección de sus candidatos, es posible que incorporen los criterios.