Independientes, sin liderazgo: Mexicanos Contra la Corrupción

​Las candidaturas ciudadanas podrían verse contaminadas si los postulados salen de los propios partidos políticos, así lo consideraron la cantante Astrid Haddad y Daniel Lizárraga, coordinador de la unidad de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, invitados por Javier Risco para dar su opinión en La Nota Dura.



“Se van a contaminar mucho las candidaturas ciudadanas si hay desprendimiento de los partidos o de inconformes de los partidos, o de políticos sin hueso que dicen no me das, me voy por la libre”, consideró Lizárraga.



En tanto que, Astrid Haddad dijo que la política se ha convertido en una especie de monarquía donde los virreyes son los gobernadores o quienes se dedican a la política.



“Hasta ahorita el pueblo no gana, yo no veo que el pueblo gane con las elecciones”, dijo la cantautora, “la política se ha convertido en negocio, ya no se puede hablar de una democracia, es casi una monarquía en donde los políticos ponen a sus hijos o heredan la plaza de los padres: en México hay una monarquía enmascarada”.



“Quienes han llegado a ganar una elección como independientes no son exactamente ciudadanos de a pie que pueden ser líderes de colonia que salen con auténtico liderazgo o conducen un programa y van y se vuelven candidatos”, agregó Daniel Lizárraga.







Los asistentes al programa de este viernes pusieron sobre la mesa el tema de Odebrecht como ejemplo de que la corrupción no es exclusiva de los políticos sino de los actores que la inician.



“Se pone demasiada atención en el corrupto, pero no en el que corrompe”, mencionó Lizárraga, “lo que nos ha dejado el caso Odebrecht es que hay una gran mano que da y es tan grande la mano que da que pudo corromper a doce países de Latinoamérica y dos naciones en África por miles de millones de dólares en sobornos”.



En ese tema Haddad dijo que “la corrupción evita que los programas sociales y aquello que es para la gente no suceda”.



Al ser la corrupción un problema sistémico, ni siquiera las buenas intenciones de políticos como Andrés Manuel López Obrador podrían contrarrestarla sin un cambio en los vacíos legales.



“No es un asunto como dice López Obrador de ‘voy a acabar con la corrupción’, aunque tenga la mejor voluntad no es un problema de voluntad, es un problema endémico en nuestros países que los corruptos son profesionales”, opinó Daniel Lizárraga.



Sobre el asesinato de Javier Valdez, el representante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consideró que es momento de buscar la unión de los periodistas como contrapeso del gobierno.



“El asesinato de Javier Valdez, en Sinaloa, va a marcar un parteaguas entre todos nosotros y espero que de una vez por todas podamos romper el ego, la mezquinidad y las diferencias entre todos los periodistas para poder organizarnos”, agregó.