Para reunir firmas, hasta comparten en redes la contraseña de app del INE 

El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que es factible que los auxiliares de los aspirantes independientes compartan su clave de identificación para utilizar la aplicación en la que se recopilan los apoyos ciudadanos.



El INE lanzó en agosto la app para poder verificar el porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el próximo periodo electoral.



Según el instituto, es un "procedimiento más amigable para quien aspira a una candidatura independiente al solicitar el apoyo de la ciudadanía y para la autoridad al verificar la validez de los registros".



El instituto precisó que cada auxiliar titular de la contraseña es responsable de todas las firmas que se registren, por lo que el único riesgo en el que se podría incurrir es relacionado con la protección de datos personales.



Mientras que el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, señaló que desde el punto de vista de la autoridad electoral, los auxiliares que compartan, por ejemplo, a través de sus redes sociales su clave para que los demás ciudadanos descarguen y utilicen la aplicación, no incurren en una falta.



En entrevista radiofónica, indicó que el modelo previsto considera que los aspirantes y sus equipos de auxiliares recaben el apoyo ciudadano, pero no limita el uso de la clave a un solo equipo celular, por lo que pueden utilizarla en diferentes dispositivos.



No obstante, insistió que al compartir la clave a personas desconocidas se correría un riesgo respecto a la protección de datos personales, pese a que la aplicación encripta la información.



“El auxiliar es el titular de esos datos personales e incurre en un riesgo al dar a personas desconocidas sus datos personales y la posibilidad de manejar datos personales de otras personas”, expresó.



Al respecto, el INE detalló que las cuentas asociadas a más de un dispositivo son utilizadas ya por distintos aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia, a senadurías y a diputaciones, por lo que al menos uno de cada cuatro auxiliares activos se ha conectado desde diversos dispositivos.



“Hay 109 mil 315 auxiliares dados de alta, de los cuales 25 mil 333 están activos; es decir, 23 por ciento del total. De estos auxiliares activos, seis mil 536 han usado más de un dispositivo para recabar el apoyo. Esto significa que 26 por ciento del total de los auxiliares activos actualmente utilizan su código de identificación (ID) en más de un dispositivo”, explicó la autoridad electoral.



Precisó que al permitirse que la misma clave se utilice en diferentes celulares o tabletas, la intención era que se maximizara la posibilidad de recabar apoyos ciudadanos en más de un aparato por auxiliar.



El Instituto reiteró que los datos personales que se registren en la app están guardados y encriptados, pero insistió que tanto los aspirantes como los auxiliares tienen la responsabilidad de resguardar los datos personales de cada uno de los equipos dados de alta con su nombre, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y los lineamientos aprobados por el Consejo General.