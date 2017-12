Inconveniente cancelar reforma educativa: Jaime Valls

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, aseguró que es inconveniente cancelar la reforma educativa, como lo plantea Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena.



Agregó que esta reforma es una de las más importantes del país.



Valls dijo que parte importante de la reforma es la capacitación y evaluación de los docentes para mejorar la calidad del sistema educativo; "lo que no se evalúa no se puede mejorar", señaló.



"Es una de las reformas estructurales más importantes que hemos tenido en los últimos años. Es una reforma que le da al Estado esta capacidad de poder regular la educación y nosotros estamos totalmente a favor, estamos trabajando en los temas de capacitación de los docentes. Nosotros creemos en la capacitación, creemos en la evaluación", afirmó.



También fue cuestionado sobre si apoyará a José Antonio Meade, ya que miércoles pasado viajó junto con el precandidato de la coalición Meade Ciudadano por México, para asistir al arranque de su precampaña y a una reunión privada con empresarios en Chiapas.



Dijo que lo acompañó al primer evento de precampaña en San Juan Chamula, pero en calidad de amigo; "únicamente lo acompañé al evento a media noche, que ya no son horas de trabajo y fui en calidad de Jaime Valls Esponda, chiapaneco, que soy amigo desde hace muchos años de José Antonio Meade y en esa calidad fui. No como secretario ejecutivo de la ANUIES".



Agregó que el organismo tiene el compromiso de convocar a todos los candidatos de la Presidencia de la República y "ellos deciden si vienen o no".



Valls Esponda fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez de 2008 a 2010.