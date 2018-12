Amnistía y perdón a corruptos resulta incongruente: Javier Corral

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, indicó que la amnistía y el perdón de los corruptos que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una incongruencia porque la persecución de los delitos es responsabilidad del Ministerio Público y otras instituciones.

"Me parece una parte muy contradictoria, muy incongruente dentro de su propia estructura discursiva, (el que diga): 'la principal tarea de mi gobierno es el combate a la corrupción y la impunidad a partir de una amnistía y un perdón a los corruptos'", indicó Corral en entrevista con Enrique Quintana y Leonardo Kourchenko para el programa La Silla Roja.

"Me parece incongruente porque es muy difícil suponer que uno puedo empezar como presidente de la República diciendo en dónde empieza el Estado de Derecho y dónde termina, en qué día y en qué año, y eso es una incongruencia por que el Estado de Derecho no se negocia ni está a la voluntad del gobernante. La persecución de los delitos es un deber del Ministerio Público, de las Fiscalías, de las Procuradurías y él, por cierto, ha insistido en mantener el control directo de estas instituciones", argumentó.

Agregó que al otorgar un perdón al expresidente Enrique Peña Nieto, AMLO está enviando un mensaje contrario a lo que plantea.

"Cuando ofrece un perdón a Peña Nieto, a los corruptos, en realidad está mandando un mensaje muy contrario a lo que es su principal objetivo y además lo plantea bajo una concepción que yo no comparto; dice López Obrador que su fuerte no es la venganza, que él no está animado por la revancha. El combate a la corrupción política no puede ser concebido nunca como un asunto de venganza personal o de revancha política, es un asunto de exigencia de justicia penal, pero que va más allá porque no sólo se trata de meter a la cárcel a los corruptos sino de recuperar el dinero de lo robado", abundó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este sábado, durante su discurso de la toma de protesta, su postura de iniciar esta nueva etapa “sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación”, señaló y argumentó que si se abren expedientes “no habría juzgados y cárceles suficientes y meteríamos al país en una dinámica de fractura, de conflicto y de confrontación”.

Corral señaló que la cancelación del Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco tiene que ver con esta no persecución al gobierno de Peña Nieto.

"La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene que ver con este pacto de impunidad, tiene que ver con esta no persecución al gobierno anterior porque no es un asunto que tenga problemas administrativo, financiero, técnico, jurídico o territorial, es un problema de corrupción y de costos, pero entrarle al tema de la corrupción habría que generar una investigación a los responsables de ello, entonces prefieren cancelar una obra de esa dimensión y no entrarle al tema de fondo que es sobreprecios, subcontrataciones a diestra y siniestra y mucha corrupción en la adjudicación de contratos ", dijo.