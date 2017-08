Ifigenia y AMLO, 'por cambiar el modelo económico' del país

CIUDAD DE MÉXICO.- Ifigenia Martínez, fundadora del PRD, se reunió la tarde de ayer con Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, donde “hablaron de la necesidad urgente de cambiar el modelo económico que ha empobrecido a más de 50 millones de mexicanos”.



La reunión se llevó a cabo en las oficinas del propio López Obrador, ubicadas en la colonia Roma. Ahí, de acuerdo con lo expresado por la propia Ifigenia Martínez, “se habló de política y de economía”. Además, la fundadora del sol azteca le presentó un decálogo que tiene como fin la unidad de las izquierdas rumbo a la elección de 2018.



Sobre el encuentro que duró casi dos horas, Martínez señaló que “se trata de un primer acercamiento con Andrés Manuel, y yo lo tomo de manera muy positiva, porque él no se cerró a continuar dialogando con el fin de presentar para el 2018 un gran frente de izquierdas que nos lleve a ganar la Presidencia del país”.



Señaló asimismo que “es absolutamente falso que Andrés Manuel esté cerrado a dialogar con líderes de la izquierda, con quien no quiere tener nada que ver es con la actual dirigencia del PRD, pues asegura que ellos ya se plegaron a Acción Nacional y están formando un frente, cuyo único objetivo es cerrarle el paso rumbo al 2018”.



De esta forma, la exprofesora de la Facultad de Economía de la UNAM se mostró satisfecha con este primer encuentro y adelantó que en las próximas semanas se tratará de concretar una reunión con otros personajes de la izquierda.



EN EL PRD, 75% NO QUIEREN EL FAD



El senador Raúl Morón, quien anunció la conformación de comités al interior del PRD para apoyar la candidatura de López Obrador, afirmó que si la dirigencia nacional del sol azteca no rectifica y se desiste de una alianza con el PAN en el llamado Frente Opositor, “se va a quedar sólo con el cascarón”.



Afirmó que por lo menos el 75 por ciento de la militancia del PRD está a favor de una alianza con las izquierdas y ve a López Obrador.