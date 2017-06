Humberto Moreira pierde diputación; Rubén me la robó, dice

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, acusó que el PRI le robó la elección en la que buscaba posicionar al Partido Joven y alcanzar una diputación por la vía plurinominal.



Luego de que esperaba lograr 100 mil votos en la jornada del domingo, aseveró que por instrucciones del priismo “desaparecieron” los sufragios que correspondían al Partido Joven, lo que le impidió ganar su curul en el Congreso local.



Por ello, adelantó que realizará diversas concentraciones en la entidad para defender los votos obtenidos por dicho instituto político.



“Nos robaron la elección de la manera más burda, estamos pensando en hacer una gran concentración, nunca vista en todo el estado, lo que te hicieron a ti, nos lo hicieron a nosotros en todo el estado”, aseveró.



El exdirigente nacional del PRI convocó a la ciudadanía a sumarse a la defensa de la entidad, pues reiteró sus acusaciones en contra de su hermano, el gobernador Rubén Moreira, porque aseguró que encabezó el robo de la elección.



“Son unos hijos de la chingada, hagamos una gran concentración, pero organicémonos todos los que fuimos asaltados por el tirano del gobernador y sus secuaces”, dijo.



También el líder del Partido Joven, Édgar Puente, ofreció una conferencia en la que acusó directamente al mandatario estatal de llevar a cabo un “robo descarado” de los votos al Partido Joven.



“Es increíble la forma tan burda que están haciendo el fraude en contra del Partido Joven”, aseveró.



Advirtió que no cederán ante anomalías, por lo que al igual que anunció Moreira, dijo que llevarán a cabo movilizaciones en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.



“Más de 50 mil personas iremos al Palacio de Gobierno, no nos vamos a dejar, si en otro lugar se dejan, en Coahuila no somos agachones y no nos vamos a dejar. (…). Que le llegue el mensaje al gobernador, no nos vamos a dejar y vamos a tomar el Palacio de Gobierno”, indicó.



Puente también acusó que existe una negociación entre el mandatario coahuilense con el panista Guillermo Anaya para entregarle la gubernatura.



Señaló que por ello no sólo llevarán a cabo las protestas en la capital del estado, sino que en todos los municipios emprenderán las movilizaciones para denunciar el fraude electoral.



En el distrito XVI que le corresponde a Moreira, el PREP registró la ventaja del priista Samuel Rodríguez, quien fue postulado luego de que el tricolor rechazara la candidatura del exgobernador coahuilense.