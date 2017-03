Humberto Moreira no será candidato del PRI: Ochoa Reza

SALTILLO.- La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional sepultó las posibilidades de que Humberto Moreira vaya a ser postulado por algún puesto de elección popular y aseguró que la coalición con partidos aliados en Coahuila, cumplirá con las resoluciones que dicte la autoridad electoral.



“Humberto Moreira no será candidato del PRI a puesto de elección alguno”, aseveró tajante Enrique Ochoa Reza, líder nacional del partido tricolor tras el cuestionamiento de que el Partido Joven con quien va en alianza, se aferra a postular al ex gobernador de Coahuila por una diputación local.



Enrique Ochoa Reza estuvo en Coahuila para apoyar a los pre canditados a gobernador, alcaldes y diputados locales rumbo a los comicios electorales del próximo 4 de junio.



Recientemente, el Tribunal Electoral de la Federación determinó que los partidos políticos coaligados no podría “dobletear” candidatos, es decir, no podría postular candidatos en lo individual donde la coalición de la que formen parte, ya tiene designado uno, a pesar de no contender en alianza en algún municipio.



Lo anterior sacó de la jugada al ex líder nacional del PRI y puso en riesgo la continuidad de la coalición que hasta este momento mantiene pláticas para empatar el criterio del Tribunal.



Por su parte el líder moral del Partido Joven, Edgar Puente ha anunciado que en lo que refiere a diputados locales el convenio de coalición con el PRI y sus aliados esta roto, y "se rompe porque Nueva Alianza, no sus dirigentes, sino quienes lo mueven desde el Sindicato de maestros, es decir Carlos Moreira (hermano del actual gobernador) no quieren ceder a cambios"



La mañana de este lunes el Partido Joven celebro su consejo político en el domicilio particular del ex gobernador de Coahuila donde hasta el momento se mantienen reunidos.