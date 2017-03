Humberto Moreira es tan malo que ni el PRI lo quiere: Felipe Calderón

SALTILLO.- “Humberto Moreira es tan malo, tan malo, que ya ni en el PRI lo quieren” respondió el ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa a pregunta expresa de EL FINANCIERO sobre el regreso a la política del ex dirigente nacional del PRI y su aspiración de convertirse en diputado local por la vía plurinuminal a través del Partido Joven.



Calderón Hinojosa acompañó a Guillermo Anaya Llamas, candidato de Acción Nacional y la Alianza Ciudadana al gobierno de Coahuila en su registro ante el Instituto Electoral estatal.



El ex presidente de México, aseguró que lo que ha seguido de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila es “la misma estirpe y es la misma cultura política de la corrupción y la complicidad que ha saqueado a los coahuilenses y a todo México”.



Tras aseverar conocer lo que el estado ha sufrido en los últimos 12 años, en referencia al abuso de poder, Calderón Hinojosa reveló conversaciones y reclamos que obtuvo del ex gobernador Humberto Moreira relacionados con complicidad con la delincuencial que permitieron que el estado fuera la residencia particular del grupo delictivo “Los Zetas”.



“Aquí vivía Coss, aquí vivía Lazcano, aquí vivía Miguel Treviño, el Z 40, su hermano el Z 42, cómodamente y cuando vinieron los Marinos a liberar junto con el Ejército Mexicano de ese yugo, el gobernador Humberto Moreira me habló muy indignado, que retirara a los Marinos de Coahuila, que no tenían porque está aquí porque Coahuila no tenía mar, que los sacara y por supuesto que no lo hicimos”.



“Yo personalmente le dije que el Fiscal que estaba a sus ordenes tenía nexos con la delincuencia, dijo que no lo iba a mover hasta que hubiera pruebas judiciales y luego aparecieron los sobres de -Los Zetas- con los que le pagaban a un familiar cercanísimo de ese fiscal, pero no lo movió y Coahuila sufrió lo indecible”



Felipe Calderón refutó las aseveraciones de inocencia en las que se auto califica el ex líder nacional del PRI ante el tema de la mega deuda heredada por su administración y la investigación que autoridades estadounidenses le siguen por traslado de valores para lavado; aseguró que él no lo exoneró.