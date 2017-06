Moreira anuncia nuevo movimiento político tras fracaso en Coahuila

El partido Acción Nacional denunció ante la PGR al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira por lavado de dinero, enriquecimiento ilícitos y otros delitos.

SALTILLO.- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, anunció este lunes la creación de un nuevo partido político, llamado 'Frente de la Gente', luego de no alcanzar una diputación local.



"Seguiremos trabajando, ahora en un frente democrático popular, el Frente de la Gente, un frente que estará siempre atento a quien más lo requiera, a la gente que esté siempre al margen de las oportunidades y del desarrollo", dijo en un video publicado en Facebook.



El exlíder nacional del PRI agradeció el apoyo de simpatizantes al proyecto que intentó con el Partido Joven, que no logró el 3 por ciento en la elección del pasado 4 de junio, resultado que le dejó sin la diputación plurinominal que buscaba.



Los números no le cuadraron al profesor, que se había fijado como meta 100 mil votos.



El resultado del partido, además de cerrarle la puerta para una diputación plurinuminal, también se tradujo en la desaparición del partido emergente que lo respaldó a sus aspiraciones políticas.