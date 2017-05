‘Hemos normalizado la violencia, el miedo, ante la ausencia de un Estado’: Diego Luna

​Con la guerra contra el crimen, los asesinatos de periodistas y el desencanto por la clase política la sociedad mexicana se ha acostumbrado a la violencia diaria, consideró el actor Diego Luna al ser entrevistado por Javier Risco.



“Hemos normalizado la violencia, hemos normalizado el miedo como el estado en el que vamos a vivir y la ausencia total de un Estado que te protege”, lamentó el actor, “todos tenemos la responsabilidad de expresar un punto de vista como ciudadanos y los periodistas son los alentadores de esa libertad de expresión”.



El periodista Salvador Camarena también habló en La Nota Dura sobre la falta de combate a la impunidad, mismo que permite el crecimiento de los asesinatos.



“Matar en este país no cuesta nada”, dijo Camarena, “le cancelaron a Javier Valdez, y a una comunidad y esa comunidad se extiende a todo México, el derecho a saber qué está pasando”.



Ante el asesinato del periodista Javier Valdez, Luna esperaba encontrar no sólo la unión de la mayoría de los integrantes del gremio periodístico, sino una preocupación más profunda de los ciudadanos, pero no fue así.



“En algo muy grave y muy triste como lo que sucedió con Javier, yo esperaba que colapsara el país por un rato y que hubiera una toma de conciencia, un freno, pero no.



“Me impactó la declaración del presidente que (Javier) cayó en el cumplimiento de su deber, como si estuviéramos hablando de la milicia”, comentó el actor, “nadie en el cumplimiento del deber, siendo un periodista, debería caer o estamos en una guerra que nadie ha querido aceptar”.



Para Diego Luna, las elecciones no son un ejercicio de un solo día y se debería dejar de observar a los políticos como monarquía.



“Ser político debería darte un orgullo, un placer especial, es un nombramiento que hace la ciudadanía para representarnos por un tiempo pero además es un trabajo donde tienes que rendir cuentas y si no, te deberían echar”, agregó.







​Salvador Camarena comentó que en el tema de la relación México-Estados Unidos se ha puesto mucha atención en lo económico y la negociación del TLCAN, pero los gobiernos se han olvidado del tema de los migrantes.



“El gobierno está haciendo una buena estrategia de negociación con TLC, pero este renglón de los migrantes está completamente vacío”, dijo el periodista, “hay que estar atentos a que no pidan que seamos la barrera que intercepte centroamericanos en la frontera sur, que les hagamos el trabajo sucio a Estados Unidos”.



Desde su visión como mexicano en Estados Unidos, Diego Luna señaló que existen graves injusticias al perseguir a los migrantes para deportarlos.



“Hay quienes tienen miedo a lo que pueda pasar y empiezan con las autodeportaciones porque los hijos de los deportados son estadounidenses”, comentó el actor, “no le hemos dado el golpe a lo que significa esto en términos del continente completo”.



Los casos de deportación son colocados en todos los medios de Estados Unidos para sembrar miedo entre las comunidades y eso ha generado un odio hacia el sistema por parte de los inmigrantes.



“Se siembra un miedo terrible que apalanca a una comunidad completa y los hijos de migrantes están creciendo con un odio al sistema, ¿imagina que creces en una comunidad que te separó de tus padres?”, agregó.



Por lo pronto, el protagonista de Rogue One, se encuentra en un descanso de su carrera actoral e involucrado en temas de protección a los océanos.