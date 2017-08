Hemos avanzado en transparencia, pero falta camino por recorrer: diputados

CIUDAD DE MÉXICO.-Representantes de los máximos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados reconocieron que el ejercicio de los legisladores ha avanzado en materia de transparencia, pero admitieron que “falta aún mucho camino que recorrer”.



La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, comentó que “estamos cumpliendo con lo que nos toca hacer, vamos por el camino correcto, seguramente falta todavía camino por recorrer, pero es importante reconocer los avances, como lo está haciendo ahora el INAI para que, a partir de ahí, podamos seguir cumpliendo con el compromiso de dar cada vez una mejor respuesta a esta exigencia social”.



Aseguró que “se instrumentaron diversas acciones, en coordinación con el INAI, para lograr la apertura de portales de información y capacitación y acompañamiento al personal, en la correcta operación de los sistemas respectivos”.



“Como resultado de ello, hoy se transparentan los recursos que ejercen los Diputados, así como los gastos que se llevan a cabo y se publica toda la información relativa al quehacer sustantivo y administrativo de la Cámara”. sostuvo.



El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, el perredista Francisco Martínez Neri, admitió también que aún falta “perfeccionar las leyes para que nadie esté exento de este ejercicio democrático, y quienes así no lo hagan sean sancionados”.



Por ello –dijo- “continuaremos nuestra labor, no nada más de rendir cuentas, también de perfeccionar las leyes”.



Consideró que “este esfuerzo no es obra de la casualidad, es parte de los objetivos que desde la Cámara de Diputados se plantearon y se llevaron a cabo durante este 2017. Sin duda, es a través de este camino que podemos acceder a mejorar nuestro índice de percepción ante la ciudadanía, quienes están ávidos de conocer cómo se utilizan sus impuestos”.