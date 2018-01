Hay que celebrar que Corral combata la corrupción: Aristóteles Núnez

En entrevista con Javier Risco, el extitular del Servicio de Administración Tributaria Aristóteles Núñez, destacó la postura de combate a la corrupción del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y sugirió que podría estar siendo afectado por el gobierno federal debido a ello.



“El que el gobernador de Chihuahua, y eso lo debo de reconocer, esté combatiendo de manera frontal la corrupción hay que celebrarlo”, dijo. “Es su obligación, es su deber, al igual que los 31 gobernadores de los demás estados que creo que no lo están haciendo”.



Nuñez señaló que la Secretaría de Hacienda no ha sido transparente con los motivos para negarle a Corral 700 millones de pesos en el ejercicio presupuestario de fines del 2017.



“No hay una explicación contundente de la Secretaría de Hacienda, yo creo que buscaron cualquier pretexto, cualquier situación no satisfecha por parte del estado para no entregarle los 700 millones de pesos, ¿eso es represalia? Llámenlo como quieran”, comentó.



Sin embargo, Núñez resaltó la necesidad de hacer modificaciones en la planeación presupuestaria de los estados con el fin de evitar recursos adicionales en los cierres de año.



“Todas las entidades vienen en octubre a pedir dinero a la Secretaría de Hacienda, no hay uno que se salve. Es una práctica vieja, común, es una mala costumbre y es el reflejo de una mala planeación presupuestaria”, dijo. “Seguramente para cubrir sus obligaciones de cierre en el 2017 tuvo que pedir prestado y hoy lo quiere pagar, es muy difícil que con ese convenio del 2017 le den los 700 millones”.



Agregó que es necesario hacer el ejercicio presupuestario mucho más transparente con la intención de evitar que se haga un uso discrecional de los recursos.



“Hay un mecanismo discrecional, poco transparente que permite a las autoridades federativas recibir recursos de cierre para los fines que ellos quieran y si alguien está combatiendo la corrupción también debe combatir ese mecanismo”, concluyó.