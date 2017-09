Hay condiciones de gobernabilidad en el país: Osorio Chong

MORELIA.- A 48 horas de que inicie formalmente el proceso electoral federal 2017-2018, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que existen las condiciones de gobernabilidad en país para que se lleve a cabo conforme a lo establecido.



Además, Osorio Chong remarcó que con la fuerza de la razón, con la fuerza del diálogo y con la fuerza de la ley el Gobierno federal coadyuvará a que el proceso electoral se desarrolle de manera plena.



En breve rueda de prensa, el secretario de Gobernación declaró que en materia de seguridad "habremos de hacer lo que nos corresponda" como autoridad federal.



Más adelante, Miguel Ángel Osorio hizo notar que en las lecciones del próximo año estarán en disputa 3 mil 300 espacios políticos tanto federales como locales.



Y en este mismo sentido, el secretario de Gobernación dijo que tal cifra de espacios no tienen precedente -- "este es el tamaño del proceso electoral" -- en México.



Más adelante, señaló que en la República hay las condiciones para que participen autoridades electorales, partidos políticos, candidatos y ciudadanía.



Osorio Chong expresó que no advierte en este momento nubarrones que pudieran poner en riesgo o en entredicho el proceso electoral que iniciará formalmente el próximo viernes 8 de septiembre.



Al preguntarle si tienen interés en contender como candidato del PRI a la presidencia de México, respondió que "la única promoción y difusión que estoy haciendo como secretario de Gobernación es la del trabajo y los resultados del presidente Enrique Peña".



Y Osorio, agregó: "Ese ha sido mi compromiso desde que inicié en el servicio público federal y así lo acreditaré hasta el último día que esté en el cargo".



E insistió: "No estoy en otro proceso, no estoy en otra búsqueda".



En el exterior del Palacio del Arte -- donde acudió a la toma de protesta en Michoacán de difusoras y difusores del combate a la violencia en contra las mujeres -- el secretario de Gobernación también habló de la crisis que vive la Cámara de los Diputados federal.



Ahí, Miguel Ángel Osorio habló de la necesidad que se lleguen a puntos de acuerdo entre los diputados para que la Cámara de Diputados funcione, y reciba el proyecto de paquete fiscal 2018.