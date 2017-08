Claudia Sheinbaum gana encuesta de Morena para la CDMX 

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, será la coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México para la elección a Jefe de Gobierno del próximo año.



De acuerdo con la encuesta que se aplicó a una muestra representativa de ciudadanos de la capital del país, los resultados favorecen a la también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista política.



Sus adversarios en la contienda interna de su partido anunciaron el virtual triunfo de la delegada de Tlalpan.



Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México, reconoció en Twitter que la que tiene mayor preferencia capitalina es para Claudia Sheinbaum.

La información que nos han dado: el más conocido @martibatres y la mayor preferencia @Claudiashein. CS primer lugar; MB segundo; RMA tercero — Martí Batres (@martibatres) 25 de agosto de 2017



En tanto que el senador Mario Delgado felicitó a su correligionaria por la misma vía.

Ya tenemos resultados de la persona mejor posicionada para coordinar los trabajos de #Morena en la #CDMX. ¡Felicidades @Claudiashein ! — Mario Delgado (@mario_delgado1) 25 de agosto de 2017



En su cuenta de Facebook, la jefa delegacional de Tlalpan celebró su nombramiento y agradeció a sus contrincantes en la contienda interna.

Esto perfila a Sheinbaum Pardo para ser nombrada como candidata a la Jefatura de Gobierno por su partido, que encabeza las preferencias electorales en la capital del país.



A su llegada al hotel Benidorm, en la colonia Roma, donde se dieron a conocer los porcentajes finales, Ricardo Monreal, Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, declaró a medios de comunicación que aceptará los resultados y no renunciará al partido.



Dijo “a veces no es fácil. Mi vida ha sido de adversidades. Yo acepté las reglas de la encuesta, me hubiera gustado que hubiera una encuesta espejo, pero al aceptar las reglas, aceptas los resultados. Casi estoy seguro que no será fácil para mí. Porque luchar contra la nomenclatura no es fácil. Y bueno, pues yo acudo por respeto. Les digo una cosa: no me voy a ir de Morena”.



"Nos vamos a mantener unidos, es todo lo que puedo decir," dijo Claudia Sheinbaum.



Para el sondeo, los capitalinos recibieron en su domicilio a algún encuestador de un grupo desplegado por las secretarías de Elecciones y de Formación Política de Morena, quienes preguntaron cuál sería el candidato que preferirían para jefe de Gobierno de la Ciudad de México.