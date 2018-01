Gabriela Cuevas deja el PAN y se suma a AMLO

La senadora panista Gabriela Cuevas renunció al PAN tras 23 años de militancia, para unirse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa la exdelegada en Miguel Hidalgo señaló que a partir de este lunes formalizará su carácter de senadora independiente en la Cámara Alta y afirmó que el reto hoy es pasar de una alternancia partidista a una verdadera transformación democrática.



"De la misma forma que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la Presidencia de la República. En 2018, he decidido con la misma convicción democrática unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador", dijo.



"Mi propósito es persistir en la lucha por una democracia más justa y más libre en nuestro país. Hoy es tiempo de reconciliación, inclusión, libertades y pluralismo", agregó.







En un escrito donde Cuevas se despide de sus ex compañeros de partido, resalta que en 1994 llegó al PAN y se afilió a ese partido "con la decisión de transformar la realidad política y enfrentar el enorme reto de la desigualdad. En ese momento, nuestra meta era la democratización de México: un anhelo de libertad y justicia".



En 1994, dijo, el mayor desafío era lograr la alternancia en México sin embargo, "hoy es momento de decisiones claras. El país lo exige. Mis convicciones están firmes: anhelo una vida más democrática, más justa y más libre para México."



Subrayó que por ello, "mi compromiso es tomar el riesgo de participar. Salir a la calle y actuar. Dar la cara y estar donde puedes contribuir al cambio. Si quieres cambiar las cosas, tienes que estar ahí, entrarle, asumir el compromiso".



Dijo que "todos los que hoy tienen la esperanza de transformar la política en nuestro país, tienen mucho que hacer para que eso suceda. Todos podemos ser parte de ese cambio, si actuamos".



En ese sentido, apuntó que "La única forma de hacer realidad el cambio democrático es participar. Hoy, después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro: no fue suficiente. No logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo. Tenemos una deuda con millones de familias que no pueden esperar más".

Ante ello, dijo, debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición democrática.



La legisladora agradeció su amistad a los panistas, reconoció el liderazgo de los ex dirigentes, nacionales Carlos Castillo Peraza, Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo, Manuel Espino, Germán Martínez, César Nava, Gustavo Madero, Cecilia Romero, Ricardo Anaya y Damián Zepeda y dijo que "el PAN siempre será parte importante de quien soy".