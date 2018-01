Falso, que no haya reportado gastos de campaña: Anaya

Ricardo Anaya Cortés, precandidato de la coalición Por México al Frente, afirmó que sus gastos de campaña están perfectamente reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que es falsa la información que se ha difundido recientemente al respecto.



“Están desesperados, ya no saben ni qué inventar. Su campaña no prende, la gente se enteró que es el candidato que en su momento propuso el aumento a la gasolina y por eso no quieren votar por él.

Creen que engañando a la gente van a componer su campaña. No es una buena idea, es mejor que se conduzcan con la verdad”, apuntó en entrevista previa a su evento proselitista en San Rafael, en el municipio Del Nayar, en Nayarit.



Esto, luego de que este sábado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien tiene como precandidato presidencial a José Antonio Meade, presentara una queja ante la Comisión de Fiscalización del INE contra Ricardo Anaya Cortés y contra Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) por presuntas omisiones en gastos de precampaña.



Anaya Cortés agregó que “ellos (el PRI) se quedaron con datos más atrasados, quizá de mala fe, inclusive desde el año pasado del mes de diciembre, de tal manera que, primero, es información falsa y, segundo, no demuestra más que la desesperación que tiene el candidato del PRI”.



Al encabezar un encuentro con indígenas coras, Anaya Cortés se comprometió a disminuir la pobreza y expresó que todos los nayaritas merecen crecer sanos y fuertes, además de que se deben brindar médicos y medicinas suficientes, así como las herramientas educativas suficientes para un apropiado desarrollo de los menores.



Ante simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, destacó: “No queremos pleito y división, lo que queremos es unidad”.



Señaló que el gran equipo que han formado los partidos del Frente, intelectuales, académicos y organizaciones de la sociedad civil es para lograr el cambio que se necesita ante la realidad de corrupción y desigualdad que tanto duelen en México.



“Frente a esta realidad que nos duele mucho, de corrupción, de desigualdad, lo que venimos a plantear es que necesitamos un cambio en todo México, para mejorar, que sea inteligente, con visión de futuro, para que todas y todos parejos podamos salir adelante. Ese es el deseo, el espíritu y esa es la convicción de esta gran alianza”, comentó.



El aspirante a la candidatura de la Coalición Por México al Frente destacó que “para que la gente viva mejor tiene que haber crecimiento económico, y que el proyecto que él representa sabe cómo hacerlo”.



Acompañado de Xóchitl Gálvez, a quien definió como un gran ejemplo de vida y de amor a sus raíces, de éxito profesional, que ha trabajado a favor de las comunidades indígenas de todo el país, Ricardo Anaya explicó que donde gobierna el PAN, incluidos los estados en donde existe la coalición, la economía crece al doble de lo que crece donde gobierna el PRI.