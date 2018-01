Exrector de la UAEM buscará la gubernatura con Partido Humanista

CUERNAVACA.- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez ya está en negociaciones con el Partido Humanista, para poder registrarse como precandidato al gobierno del Estado, después de que no pudo concretar su postulación en el PRI y en Morena.



El diputado del Partido Humanista en Morelos, Jesús Escamilla Casarrubias confirmó para El Financiero, que se está en pláticas con Vera Jiménez; también personas de su equipo, informaron que éste sí tiene la intención de participar para un cargo representación popular y que dicha decisión podría definirse durante las próximas horas.



Lo anterior, después de que Vera Jiménez no pudo registrarse en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de que un juez lo vinculó a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 24 millones de pesos, esta situación, era el único impedimento para que pudiera contender en el actual proceso electoral con el tricolor.



Aún y cuando el rector y su esposa, contaban con un amparo que les permitía continuar el proceso legal en libertad, el PRI informó que ya no podía postularse desde las filas del tricolor para después poner en marcha el nombre de 11 posibles aspirantes, que hasta el momento el Comité Ejecutivo Nacional no ha decidido quién será su abanderado para el gobierno de Morelos.



Vera Jiménez fue vinculado a proceso el pasado 14 de diciembre en audiencia de control a pesar de que sus abogados, presentaron un justificante médico tanto de él como de su esposa, María Elena Ávila Guerrero, sin embargo el juez de control y Juicio Oral, Isidro Sandoval no avaló rechazó los comprobantes, por considerar que no era motivo para ausentarse de la audiencia.