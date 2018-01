Exigen a sustituto de 'El Bronco' que no le ayude a conseguir las firmas

Manuel González Flores, hasta este lunes, secretario de Gobierno en Nuevo León, rindió protesta como gobernador interino en sustitución de Jaime Rodríguez, El Bronco, quien inició su carrera como aspirante independiente rumbo a la Presidencia de México. Durante la ceremonia, legisladores le pidieron no operar para su antecesor.



En la sesión extraordinaria, que inició cerca de la medianoche del domingo en el Congreso del estado, integrantes de la Comisión Permanente estuvieron presentes para tomar la protesta al nuevo gobernante.



González Flores asumió el interinato por seis meses, que es el término de la licencia autorizada a El Bronco para llevar a cabo su campaña en busca de una candidatura presidencial independiente.



Durante la ceremonia, Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano, pidió a González Flores que se dedique de lleno a trabajar por la entidad y no a operar en favor de El Bronco ni mucho menos respaldarlo para que consiga sus firmas.

De igual forma, apuntó que El Bronco faltó a su promesa de integrar un gabinete con los mejores ciudadanos del estado y en cambio lo formó con sus amigos, y acusó que el presupuesto de la entidad ha sido desviado a temas electorales.



“Nuevo León no merece funcionarios de cinco días y que estén pensando en recabar firmas antes que resolver los problemas del estado”, afirmó.



A su vez, Marco Antonio González, diputado del PRI, aseguró que los ciudadanos demandan mayor seguridad y apoyos en desarrollo social en diversos rubros para elevar el bienestar de la entidad.



Añadió que está seguro de que Manuel González trabajará en bien del estado, porque conoce los planes y proyectos al haber sido secretario general de Gobierno.



Afirmó que durante este interinato, González tendrá la gran oportunidad de reencauzar el rumbo de aquella entidad para satisfacción de los ciudadanos que confiaron en Jaime Rodríguez Calderón, pero demandó resultados tangibles en seguridad, salud, educación y una gestión responsable sin revanchismos ni protagonismos políticos.



José Luis Santos, diputado del PAN, cuestionó la falta de resultados de la actual administración para terminar con la corrupción en el gobierno, y pidió un gobernante de tiempo completo.



Expresó que en su partido no se dejan llevar por los likes ni por el Facebook. “Hace dos años y tres meses tomamos protesta al gobernador Jaime Rodríguez, que la gente eligió porque creyó en un cambio que lamentablemente no ha llegado”.