Exgobernador Aguirre no esta vetado para participar en cargo político; Beatriz Mojica

CHILPANCINGO.- La exsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del del PRD, Beatriz Mojica Morga aseguró que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero no está vetado para participar por algún cargo de elección popular para los comicios del 2018.



La precandidata a senadora de la República se reunió con los integrantes del comité municipal del PRD y con Antonio Gaspar Beltrán, aspirante a candidato a la alcaldía de Chilpancingo, consideró que debe ser la sociedad quien determine qué candidato desea que le represente para la elección de julio del próximo año.



Mojica Morga sostuvo que "sí hemos expresado es que no puede haber vetos para nadie; y que sea el pueblo el que decida qué candidato le gusta y qué candidato no le gusta, me parece que esa parte tendrá que ser la ciudadanía quien exprese”.



Agregó que el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su instancia correspondiente, determinará qué candidatura es procedente y qué candidatura no es procedente, con base al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la convocatoria.



La excandidata a gobernadora explicó que Guerrero hoy tiene una sociedad atenta y hay requisitos muy concretos que se tienen que cumplir. “Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión”, ello en torno a las candidaturas



Adelantó que la dirigencia nacional tendrá que llevar a cabo los estudios correspondientes para definir las candidaturas, “nosotros habremos de ser respetuosos de esto”.



En el encuentro de este miércoles estuvieron los miembros de la dirigencia municipal del PRD, encabezados por su líder, Asunción Martínez, además del aspirante a candidato del sol azteca por Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.