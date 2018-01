Exfuncionaria de Roberto Borge es vinculada a proceso por peculado

Paula González, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo durante la gestión de Roberto Borge, fue vinculada a proceso por el delito de peculado, ante el presunto desvío de mil 56 millones de pesos en su administración.



A través de un comunicado, la Fiscalía General de Quintana Roo dijo que tras un debate entre los fiscales y los abogados defensores, en audiencia que inició a las 12:00 horas del 2 de enero y concluyó a la 01:30 de este miércoles, el juez de Control vinculó a proceso a Paula González por el delito de peculado.



El fiscal del Ministerio Público solicitó imponer la prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) dónde permanecerá el tiempo que dure su proceso.



Paula “N” es pieza clave en el desvío de recursos de CAPA a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), al igual que Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de Recursos Financieros de este organismo, detenida el pasado 28 de noviembre.



Con esta funcionaria, es el sexto ex servidor público de la administración de Borge en ser detenido; los primeros fueron el ex gobernador, preso en Panamá y que podría ser extraditado este jueves; Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, delegado y subdelegada, respectivamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), aunque ambos ya salieron libres después de pagar sendas fianzas.



Los que permanecen en prisión son Carlos Acosta Gutiérrez, director de VIP Saesa y Ercé Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo)



Los que siguen prófugos son Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde de Solidaridad y candidato a la gubernatura por el PRI; Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno; Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de Sefiplan; Fernando Escamilla, ex director de Sintra; Luis González Flores, ex titular de la entonces a la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (Sedari), tío del ex gobernador Félix González y asesor en Puerto Morelos.







Por otra parte, el martes se informó que que derivado de tres procedimientos penales del fuero común, integrados al expediente, el exgobernador, Roberto Borge, recluido en Panamá, será procesado y enjuiciado por delitos cometidos en agravio de la administración pública de la entidad.



Puntualizó que la integración de los tres procedimientos del orden penal en contra de Borge Angulo, se tiene contabilizado un quebranto patrimonial en contra de Quintana Roo equivalente a 3 mil millones 104 mil pesos.



La portavoz de la Cancillería de Panamá, Mónica de León, informó antes de finalizar el 2017, que este 4 de enero llegarán autoridades judiciales en un avión para llevarse a Borge, con lo cual se completará el proceso de extradición.



El exmandatario fue detenido el 4 de junio del 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Después de ello, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciaron el proceso de extradición.



La dependencia destacó que la garantía del Borge Angulo por 85 millones de pesos, decretada para que no fuera detenido, por los tres procedimientos mencionados en su contra, hasta el momento no ha sido pagada, por lo que podrá ser puesto a disposición de la autoridad una vez que sea extraditado.



Con información de Renán Quintal