Eva Cadena regresaría el Congreso de Veracruz tras ser exonerada

XALAPA.- La diputada con licencia, Eva Cadena Sandoval, podría regresar a ocupar su curul en el Congreso de Veracruz luego de que fuera sobreseído el caso en su contra, informó el coordinador de la bancada de Morena, Amado Cruz Malpica.



Durante la lectura de la correspondencia en la sesión, se dio entrada a un documento enviado por Cadena Sandoval a través del cual notifica el sobreseimiento de la causa penal 75/2017 presentada por la Juez de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control con sede en Coatzacoalcos.



Con esto, la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas queda exonerada.



Al respecto, Cruz Malpica dijo que deberá notificarse a su suplente, Águeda Salgado Castro, aunque dijo que en caso de regresar, Eva Cadena no será admitida en el grupo legislativo de Morena.



También consideró que sea utilizada como una herramienta política en contra de Morena, como se hizo en el proceso electoral del año pasado.



El año pasado, Cadena Sandoval fue exhibida en videos recibiendo dinero que beneficiaría a Morena, en las elecciones de 2017. Luego de renunciar a la candidatura y al partido, acusó a Morena de recibir financiamiento ilícito para las campañas a través del Congreso local.



En septiembre, la Fepade obtuvo un auto de vinculación a proceso contra la diputada local por el delito de financiamiento ilícito para una campaña política. Cadena Sandoval renunció a su derecho a declarar.



Luego de la audiencia de vinculación a proceso, la ex candidata estuvo obligada a presentarse una vez al mes a firmar el libro de procesados mientras la Procuraduría General de la República (PGR) realizaba la investigación complementaria durante tres meses que finalizaron en diciembre.