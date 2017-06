Eva Cadena acusa a Rocío Nahle de poner la trampa de los videos

Eva Cadena, diputada local en Veracruz, aseguró que fue la legisladora federal Rocío Nahle la que le puso la trampa de los videos, debido a las fricciones que han tenido luego de que la coordinadora de la fracción del partido, en la Cámara de Diputados, ha impuesto a sus compadres y amigos en las candidaturas a las principales presidencias municipales.



En entrevista para 'En EF y por Adela', conducido por Adela Micha, aseguró que la trampa se dio porque: “Yo traía muchas fricciones con la diputada Rocío Nahle, somos diputadas del mismo distrito, (los integrantes de Morena) nos inconformamos mucho por cómo desplazaron a la militancia y pusieron candidatos a modo en los municipios principales. Hoy sus amigos, sus compadres, sus cercanos son los candidatos a presidentes municipales y eso generaba mucha discrepancia”.



Acusó que quien ha impuesto las irregularidades en Morena, “quien ha hecho este tipo de acciones fue Rocío Nahle, la militancia ya no está en Morena, se salieron por estas imposiciones”.

Respecto de los recursos que recibió, imágenes que se conocieron a través de unos videos difundidos en medios de comunicación, sostuvo: “así como llegó, lo regreso. Además no era para mí, era para otra persona”.



Aseguró que cayó en una trampa política de "gente malintencionada" y el recibir dinero para entregárselo a Andrés Manuel López Obrador, más que un delito, fue incorrecto. “Evidentemente, es una acción incorrecta, pero yo lo regresé, no me quedé con él, ni lo ocupé para cuestiones que no son”.



Se sintió decepcionada con Morena porque la abandonaron. “Conozco mucha gente de Morena como también conozco gente que abusó de sus influencias para estar a la cabeza”.

*Aquí puedes ver la entrevista completa



En cuanto a su relación con Morena, explicó que ella no es militante: “No hubo presunción de inocencia. Hoy quieren a Eva Cadena en la cárcel, hasta me quieren desaforar”, acusó.



Desvinculó a López Obrador del caos en Veracruz; sin embargo, expuso que por su labor “traíamos en Morena mucha gente que podría ser diferente y ha sido muy decepcionante ver a sus cabezas hacer acciones que no son las adecuadas”.



Durante la entrevista, la diputada local de Morena negó las acusaciones de Nahle de que las acciones fueron orquestadas por Ana María Winckler, la hermana del procurador de la entidad:

“Yo nunca he visto a esa señora. Ni siquiera la conozco”.



Aseguró que "han sido mentiras tras mentiras que yo no puedo tampoco dejar pasar. Tampoco tengo nada que ocultar”.



Rechazó que aparezca hasta ahora a hacer declaraciones, tomando en cuenta que faltan unas horas para las elecciones en Veracruz, pues había "tomado un tiempo necesario para asimilar lo que estaba pasando, porque todos me señalaban, me acosaban”.



Afirmó que más que una agenda política, lo que persigue son sus tiempos personales, a pesar de los tiempos políticos tenía que asumir mi defensa legal.



Y rechazó que alguien la hubiera presionado para hacer declaraciones en este momento: "Nunca en mi vida nadie me ha amenazado ni me ha obligado, vengo de manera propia”.



Cadena previamente hizo una conferencia de prensa donde detalló las irregularidades en que incurre el partido al utilizar bonos de los diputados locales para financiar las giras de López Obrador; al respecto, expuso durante la entrevista que “Morena es igual al PRI y al PAN y a todos los partidos”.