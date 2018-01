EU pone a 5 entidades  mexicanas a la par de Siria en lista de 'no viajar'

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a cinco entidades mexicanas -Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas- como lugares donde sus ciudadanos no deben viajar, a la par de naciones como Corea del Norte o Irak.



De acuerdo con el nuevo sistema de “Información para Viajeros”, publicado este miércoles por el Gobierno estadounidense, los países se clasifican del uno al cuatro -siendo el cuatro el de mayor riesgo- ante a la peligrosidad que representa para sus ciudadanos.



México obtuvo, de manera general, una clasificación dos, pero cinco entidades alcanzaron la clasificación máxima, igual que naciones como Irak, Somalia, Siria, África Central y Corea del Norte, entre otras.



En el caso de Guerrero se explica, por ejemplo, “no se debe viajar por el crimen. Muchos grupos armados operan en varias zonas del estado sin control del Gobierno. Mantienen bloqueos carreteros y pueden usar la violencia en contra de los viajeros”.



Para el caso de Colima -que incrementó de nivel- se explica que los empleados del Gobierno de Estados Unidos tienen prohibido viajar en la carretera 110, entre la Tecomaca y la frontera con Jalisco.



La nueva clasificación incluye información especial por cada uno de los municipios considerados de riesgo.



En el caso del Estado de México, considerado como 'tres' por su peligrosidad, se recomienda extremar preocupaciones en municipios como Ecatepec, Chalco, La Paz y Tlatlaya.



En conferencia de medios, Michelle Bernier-Toth, encargada del Departamento de Servicios para los Ciudadanos en el Extranjero del Departamento de Estado, explicó que los cambios se hicieron para que los ciudadanos entendieran de manera sencilla cuáles eran las restricciones para cada uno de los países.



“Muchos no entendían las diferencias entre alertas y recomendaciones. Ahora la clasificación se hace para todos los países y se hace un ranking del número 1 al 4. En el uno se toman las recomendaciones normales, mientras en el dos se deben tomar mayores preocupaciones, en el tres se piden reconsiderar hacer el viaje y en el cuatro se recomienda no viajar. También se explica el porqué de la clasificación, puede ser por crimen, terrorismo, motivos de salud o riesgo de desastres naturales”.