Estudiantes bloquean Insurgentes por cierre de escuela de periodismo

La Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión (PART), ubicada en Insurgentes esquina con Antonio Caso, anunció el cierre de sus instalaciones de forma repentina, lo que provocó el descontento de alumnos y profesores.



"No nos han pagado desde hace un mes, y ya sabemos que no nos van a pagar", dijo Ricardo Cuesta, docente de Laboratorio de Televisión.



Alrededor de las 13:30 horas, los alumnos organizaron un cierre a la circulación de la avenida Insurgentes, con el argumento de que la propietaria de la institución, Rosario Pérez Verduzco, no había dado la cara y que el anuncio se había hecho de un día para otro.



Cifras obtenidas del departamento de Servicios Escolares indican que la matrícula en el último semestre fue de apenas ochenta estudiantes.



Los alumnos y exalumnos presentes amenazaron con cerrar nuevamente la vialidad si a las 16:00 horas no se presentaba la dueña del colegio. Alrededor de las 16:30 volvieron a cerrar la vialidad.



Los alumnos indicaron que se mantendrán dentro de las instalaciones hasta que los directivos les otorguen una respuesta clara sobre el proceso de titulación y la forma en la que podrán continuar con sus estudios.



El PART fue fundada en 1985 por Guillermo Pérez Verduzco y se impartían las carreras de Periodismo y Publicidad.