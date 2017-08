Esto es lo que sabemos sobre el caso de Rafa Márquez y Julión Álvarez

Rafael Márquez y Julión Álvarez fueron vinculados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) con Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización criminal que opera principalmente en Guadalajara, Jalisco.



Tras darse a conocer esta información, el capitán de la Selección Mexicana y el cantante desmintieron las acusaciones en su contra por supuestamente estar implicados en lavado de dinero.



Te contamos en seis puntos cómo va el caso.



¿QUÉ PASÓ?



El miércoles, el Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer los detalles de una investigación contra Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización delictiva en Guadalajara, Jalisco.



En ella, se incluyeron a 22 personas y 42 empresas, entre los que están el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez.



Entre las 42 entidades está un club del futbol mexicano (no precisado), El Gran Casino de Guadalajara, Camelias Bar, y la productora musical Noryban Producciones.



¿DE QUÉ LOS ACUSAN?



Todos los implicados, entre ellos el futbolista y el cantante, son señalados por presunto lavado de dinero.



En el comunicado emitido por la dependencia federal de EU, explicó que Márquez y Álvarez "tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado para él y su DTO (Organización de Tráfico de Drogas) y mantenían activos en su nombre".



¿CUÁL ES EL CASTIGO?



Rafa Márquez y Julión Álvarez, junto con los otros presuntos implicados con Flores Hernández, son juzgados bajo la Ley Kinping, que busca eliminar todo tipo de transacciones de narcotraficantes en Estados Unidos.



Entre las sanciones que deberán afrontar es el congelamiento de sus cuentas bancarias en EU y estar incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo que no pueden entrar a Estados Unidos, pues se les suspende su visa, además de que no podrán hacer transacciones en ese país.



En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas del jugador y del intérprete de ‘El amor de su vida’, con lo que no pueden hacer ningún retiro o depósito.



Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) analiza citar al cantante para que esclarezca este asunto.



“Una vez que la procuraduría determine lo conducente respecto a la investigación, desde luego que podrá ser llamado quien corresponda”, dijo el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal.

1

¿QUÉ HAN DICHO JULIÓN Y RAFA?

Ambos ya dieron una explicación sobre la investigación en su contra. El primero en hablar fue Julión Álvarez, quien afirmó, en un video publicado en sus redes sociales, que las acusaciones muestran “envidia o celos”.

“Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando, de nada tengo necesidad (…) A lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, pueden ser muchísimas cosas

Por su parte, Rafael Márquez se presentó el miércoles voluntariamente a declarar a la Procuraduría General de la República y horas más tarde, dio una conferencia de prensa donde explicó que su equipo de abogados analizará el caso y demostrará su inocencia.

Niego categóricamente cualquier relación con dichas organizaciones y los hechos referidos en las diversas notas periodísticas… Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos

¿QUÉ PROCEDE LEGALMENTE?

Dentro de la Ley Kingpi se estipula que a los señalados se les aplicarán sanciones que van desde las civiles de una multa de hasta 1.4 millones de dólares, a penas criminales más severas.



Los señalados, además, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpi.



¿Hacienda no revela contenido de indagatorias en apego a marco legal

México, 10 Ago (Notimex).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que no revela ni comenta el contenido de ninguna indagatoria que lleve a cabo en ámbitos como el de inteligencia financiera, en apego a las leyes mexicanas.



La dependencia federal se refirió así ante la solicitud de información sobre los casos del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante.



Señaló que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera.



“En apego al marco legal mexicano, la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleva a cabo en éste y otros ámbitos”, aclaró.



¿QUÉ DICE HACIENDA?

¿Y RAÚL FLORES HERNÁNDEZ?

El presunto narcotraficante con el que presuntamente están relacionados Márquez y Álvarez, El Tío, es el dirigente de una célula criminal que opera principalmente en Guadalajara, Jalisco, pero con presencia en la Ciudad de México.



Según el Departamento del Tesoro de EU asegura que opera desde 1980 con la cooperación de empresarios y prestanombres.



“Raúl Flores ha operado durante décadas por sus largas relaciones con otros cárteles de la droga y el uso de personajes que enmascaraban las finanzas del grupo criminal”, dijo la Oficina de Activos Extranjeros del departamento.



Según el documento, mantiene alianzas estratégicas con el Cártel de Sinaloa, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel Jalisco Nueva Generación.



Flores Hernández fue detenido el 20 de julio en Zapopan por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.



Este jueves fue trasladado al penal federal del Altiplano, confirmó la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado en entrevista para Grupo Fórmula. "En este momento podemos confirmar que lo entregamos en el Altiplano de Almoloya. Lo tienen las autoridades federales", explicó.