Este político de Tlaxcala se 'voló' un discurso de Frank Underwood

Tlaxcala-House of Cards (Especial)

Cuando la realidad imita a la ficción.



El exalcalde del municipio de San Damián Texoloc, en Tlaxcala, Miguel Ángel Covarrubias, fue criticado en redes sociales luego de publicar un video en el que plagia e imita a Frank Underwood, personaje ficticio y protagonista de la serie estadounidense House of Cards, interpretado por el actor Kevin Spacey.



Utilizando las mismas frases e incluso copiando el lenguaje corporal del personaje, Covarrubias publicó el video en su cuenta de Facebook, al que los usuarios reaccionaron de inmediato, señalando que este es una copia de “El líder que merecemos”, un contenido promocional de la serie de Netflix que anunciaba el lanzamiento de nuevos capítulos.



“Dicen que tenemos el gobierno que merecemos, y pienso que México merece algo más grande, una persona que no tema mirarte a los ojos y decir lo que piensa”, inicia diciendo Covarrubias.



Igualmente, Underwood abre su promocional enunciando: “dicen que tenemos los líderes que merecemos. Bueno, creo que EU se merece un líder que no teme mirarte a los ojos y decirte lo que cree”.



“Estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario, para lograr lo que queremos”, agrega Covarrubias, imitando a Frank Underwood y su frase: "Yo estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario, para lograr lo que queremos”.



A continuación, ambos videos, para hacer la comparación.



Primero el de Covarrubias:



Aquí la versión de Underwood:



Las críticas no se hicieron esperar, e incluso la cuenta oficial de House of Cards emitió una respuesta. En ella, aparece Michael Kelly, actor que interpreta a Doug Stamper en la serie, indicando en el post original que "la imitación no es siempre la mejor forma de adulación”.