Están en juego el priismo y el futuro del país, advierte Del Mazo

ESTADO DE MÉXICO.- Alfredo del Mazo dijo que el próximo domingo, cuando en las urnas se decida quién será el próximo gobernador del Estado de México, estará en juego el futuro del priismo y del país.



El candidato del PRI realizó ayer su primer cierre de campaña en la Plaza de los Mártires, en Toluca, donde la mayoría de los ganadores lo ha hecho. Fue arropado por dirigentes de su partido, el presidente nacional del PRI, 13 gobernadores, incluyendo al mexiquense Eruviel Ávila, exmandatarios de la entidad –entre ellos, su padre–, secretarios federales, senadores, diputados y presidentes municipales.



Del Mazo Maza dirigió su discurso a los miles de priistas que comenzaron a llegar desde temprano y lo apoyaron durante el proceso. Expresó: “todo lo que somos, todo lo que hemos trabajado, que hemos construido durante tantos años está en juego en esta elección. De nuestro triunfo depende el futuro del priismo, el futuro de este país. Está en nuestras manos darle al Estado de México un gobierno firme y decidido que trabaje por la gente y por quienes vivimos en esta tierra. Está en nuestras manos seguir trabajando por los que menos tienen. Aquí estamos los hombres y las mujeres más audaces, más valientes y con mayor determinación”.



Dijo que el 4 de junio los priistas mexiquenses estarán a prueba, pero “responderán al desafío”.



Afirmó que “como nunca antes los priistas mexiquenses estamos a prueba y vamos a responder al desafío…porque donde hay un priista hay espíritu de lucha y grandeza. Nos gustan los retos, sabemos competir y sabemos ganar, nuestra voluntad es más grande que cualquier adversidad”.



Reconoció el trabajo de Eruviel Ávila y lo señaló como un “hombre comprometido” con la educación y la salud.



El presidente nacional del PRI, antes del discurso del candidato, dijo que su partido no dejará que la candidata de Morena, Delfina Gómez, sea la próxima gobernadora.



“La supuesta maestra, que no mataba ni una mosca, es alumna destacada de Elba Esther Gordillo y de su yerno, en las materias de atraco, timo y pillaje. Tiene un bachillerato en desfalco, tiene licenciatura en retención de pensiones, con especialidad en rapiña. Tiene además el grado de especialista en cobro de diezmos. Pero tiene el descaro de andar pidiendo el voto. El PRI no se lo puede permitir, por eso vamos a ganar”.



En el evento estuvieron los exgobernadores mexiquenses Alfredo del Mazo González, Arturo Montiel, Emilio Chuayffet y César Camacho. También apoyaron al candidato, Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, y la presidenta del partido en el Edomex, Alejandra del Moral.



También asistieron a apoyar a Del Mazo los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno; Chiapas, Manuel Velasco; Colima, José Ignacio Peralta; Guerrero, Héctor Astudillo; Hidalgo, Omar Fayad; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Oaxaca, Alejandro Murat; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; Sinaloa, Quirino Ordaz; Tlaxcala, Marco Mena; Yucatán, Rolando Zapata, y Zacatecas, Alejandro Tello.



Del Mazo Maza aseguró que, después de su triunfo, comenzará una etapa de “renovación para el estado” y para el priismo nacional. Agradeció a la “estructura electoral” que existe todavía en la entidad mexiquense.