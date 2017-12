Estados Unidos solicita extradición de Eugenio Hernández

CIUDAD VICTORIA.-El Gobierno de los Estados Unidos solicitó de manera formal la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.



La audiencia para notificarle dicha petición se llevará a cabo este jueves en la sala 1 del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad a las 3:00 de la tarde.



Será presidida por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Raymundo Serrano Nolasco, quien libró la orden de detención con fines de extradición contra el ex mandatario tamaulipeco, dentro del expediente 1/2017.



El proceso inició el 17 de octubre del 2017 a las 23:55 horas, cuando el exgobernador fue notificado de la orden de aprehensión con fines de extradición. A partir de esa fecha, Estados Unidos contaba con 60 días para solicitar formalmente la extradición, es decir vence el 15 de diciembre.



Hernández permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria desde el pasado 6 de octubre, cuando fue detenido por los delitos de peculado y lavado de dinero.



La acusación dice que se adueñó de una propiedad de mil 600 metros cuadrados, ubicada en el puerto de Altamira, propiedad del Gobierno Estatal a través de un prestanombre.



La Corte Federal de Distrito para el Distrito sur de Texas, lleva el caso en contra del ex gobernador de Tamaulipas.