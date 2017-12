Escucharé al Frente y trabajaré con ideología del PRD: Chertorivski

CIUDAD DE MÉXICO.- Al iniciar su precampaña, el aspirante a gobernar la capital, Salomón Chertorivski se comprometió a escuchar a los integrantes de la coalición Por México al Frente y a trabajar bajo los principio e ideología del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) reiteró que si bien no se afiliará al PRD, trabajará de manera respetuosa y coordinada con la militancia, pues este partido ha dado mucho a la ciudad y que llegado el momento gobernará con ellos.



“Puedo garantizar un mejor futuro para nuestra queridísima Ciudad de México. Hoy arrancamos y no vamos a parar hasta ganar la jefatura de Gobierno”, puntualizó.



Aseguró que durante su trayectoria ha trabajado con transparencia y eso ha quedado demostrado durante 19 años de servicio público.



Chertorivski anunció que Alejandro Piña será el encargado de coordinar su precampaña, del que dijo es un perredista de cepa, que ha ocupado distintos cargos de elección popular como diputado local, delegado en Venustiano Carranza y últimamente se desempeñó como director general de Abasto de la Ciudad de México y responsable de todos los mercados públicos de la ciudad.