Bala que mató a director de Izzi coincide con arma de su escolta

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía del Estado de México presume que la muerte de Adolfo Lagos Espinosa, directivo de Televisa, no derivó de los disparos que le habrían hecho dos sujetos que intentaron robarle una bicicleta Alubike, con valor de más de 50 mil pesos, sino de uno de sus escoltas que trató de evitar el atraco ocurrido en la autopista México-Tulancingo, a la altura de San Felipe Teotitlán, municipio de Nopaltepec.



Autoridades de la dependencia mexiquense confirmaron que derivado de los peritajes realizados y la reconstrucción de hechos, se reveló que no existe evidencia del uso de armas distintas a la de los escoltas David Morales y Héctor Jimenez, de 41 y 50 años de edad, respectivamente, quienes hicieron en total siete disparos calibre 9mm.



De hecho existe duda de que los ladrones estuvieran armados y alguno de ellos haya sido herido como lo relataron los escoltas, ya que no se encontraron rastros hemáticos de los asaltantes por lo que se suspendió la búsqueda que se realizaba en los hospitales de diversas entidades, entre ellas Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.



Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México, dijo ya se cuenta con el retrato hablado de uno de los ladrones y advirtió que hasta ahora la principal línea de investigación es que los hechos derivaron de un intento de robo de la bicicleta a Lagos Espinosa, de 69 años, quien realizaba un recorrido en compañía de Luis Reynoso Gutiérrez, de 71 años y también directivo de Televisa, este último quien resultó ileso.



Con base en el relato de los escoltas y algunos otros testimonios, el funcionario relató que Lagos Espinosa y su acompañante eran seguidos a la distancia por los escoltas David Morales y Héctor Jimenez, quienes viajaban en camioneta blindada Jeep Grand Cherokee, placa P19-ACU.



Ambos escoltas dijeron a la Fiscalía que de pronto "en algún punto de la carretera, del lado de la nopalera, salieron dos individuos que empiezan a forcejear con Lagos y con su acompañante".



Los escoltas dijeron que una de esas personas portaba un arma de fuego por lo que decidieron intervenir. David Morales se bajó de la camioneta y de inmediato accionó su arma de fuego, después lo hizo Héctor Jiménez.



"(Los escoltas refirieron que) cuando se van bajando escuchan una primera detonación de arma de fuego" y posteriormente vieron que Lagos Espinosa se desvaneció y sus agresores comenzaron a correr para escapar del lugar.



Derivado de ello se hizo una persecución. Los escoltas dijeron que aparentemente lograron herir a uno de los ladrones quienes huyeron del lugar sin haber logrado su objetivo de robar a los directivos de Televisa. Sin embargo, las autoridades no hallaron rastro de sangre en la zona que perteneciera a alguno de los ladrones.



Los escoltas regresaron a la escena y se llevaron a Lagos Espinosa dentro de su propia camioneta con dirección a un hospital. Sin embargo una de las llantas de la camioneta de ponchó por lo que detuvieron en la caseta.



Ahí encontraron una patrulla de la Policía Federal quien pidió una ambulancia en la que Lagos Espinosa fue trasladado a la clínica Polanco, en el municipio de municipio de san Miguel Teotihuacán, donde finalmente falleció.



El fiscal Gómez dijo que la noche del domingo se hicieron los primeros operativos, en un poblado cercano al lugar de los hechos, en el cual se llevaron a cabo entrevistas y se incautó algunos teléfonos celulares en domicilios donde se sabe se esconden personas dedicadas a robos similares.



"Tuvimos en algún momento (en un hospital) a una persona lesionada en el Estado de Hidalgo, en Pachuca, (luego se tuvo a otra en el hospital De la Cruz Roja de Polanco)sin embargo, ya corroboramos que no se trata de una persona que haya intervenido en los hechos", dijo el funcionario.



Aseguró que la principal línea de investigación que se tiene hasta el momento es el robo y reiteró que ya se tiene un retrato hablado de la persona que habría disparado a Lagos Espinosa.



Según el retrato hablado, el cual ya se distribuye en distintos puntos, el sospechoso tiene entre 30 y 35 años, traían una gorra, una capucha.



Lagos Espinosa se incorporó a Televisa en 2013. Antes ocupó puestos directivos como banquero en Bancomer, Santander México y Banco Santander en España.