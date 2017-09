Declaran emergencia para 29 municipios de Veracruz por 'Katia'

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaró en emergencia a 29 municipios del estado de Veracruz por el paso del huracán 'Katia'.



Los municipios en declaratoria son: Alamo Temapache, Altotonga, Atzalan, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlapacoyan, Zacualpan, Zontecomatlán de López y Fuentes y Zozocolco de Hidalgo.



Con esta declaración de emergencia se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) para la entidad veracruzana.



A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.



De manera previa, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares había informado que aproximadamente 40 municipios de la entidad tenían declaratoria de emergencia.



Afirmó que aun se encuentran en análisis de algunos edificios públicos, casas afectadas y demás infraestructura para saber si será necesario que dicho número se incremente debido a los daños provocados por el fenómeno meteorológico.



Aseveró que en ningún momento se inflará la cuantificación de daños con la finalidad de obtener más recursos de ayuda por parte del gobierno federal, sino que solicitará solo lo que se necesite de manera estricta.



“Son 40 municipios que fueron declarados en emergencia y que recibiremos algún apoyo, sin embargo quiero comentar que no hemos terminado la elaboración del informe acerca que los daños que se causaron a edificios públicos, a carreteras federales y estatales y a viviendas de particulares”, aseguró el mandatario.



Yunes Linares indicó que hasta el momento se tienen confirmadas dos personas fallecidas por un derrumbe a raíz de las lluvias de 'Katia' en la ciudad de Xalapa, sin embargo señaló que se analiza el motivo de muerte de otros dos personas que fueron encontradas flotando en un río cerca de Medellín de Bravo, para saber si fueron causadas por el fenómeno meteorológico o por alguna situación ajena a ello.



Asimismo comentó que la mayoría de los ríos se encuentran en niveles estables y se puede considerar que los efectos del huracán han cesado y todo esta volviendo a la normalidad en el estado.



Añadió que en la mayoría de los albergues que fueron activados durante la emergencia ya no hay casi personas, por lo que el número de refugiados es muy reducido.



Dijo que por ese motivo a partir del lunes se reanudarán clases en todo el estado de Veracruz y en todos los niveles, desde el básico hasta los universitarios.



“El día de mañana se reanudan las clases en todo el estado, en todos los niveles, incluyendo niveles básicos y me pondré en contacto con la rectora de la Universidad Veracruzana para solicitar que igualmente anuncie que se reanudan clases”, declaró.



El mandatario confirmó que en la zona centro de Veracruz un camión que llevaba vivieres para refugiados de Juchitán, Oaxaca se accidentó en la carretera y posteriormente fue saqueado, sin embargo lo calificó como un hecho aislado.



Ante el caso de entrega de despensas en el municipio de Coatzacoalcos por parte de “Yunete A.C.” la cual utilizaba tipografía similar a la de su campaña política para gobernador, Yunes Linares se deslindó y aseveró que él no entrega despensas pues considera que es una ofensa para los ciudadanos.



Con información de Iván Sánchez, corresponsal*