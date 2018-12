Gobierno anuncia 10,000 millones de pesos para reconstrucción en 2019

Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detalló este martes que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se destinarán 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre del año pasado.

"Para el Presupuesto de Egresos, se le han asignado 10 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción de viviendas, escuelas, instalaciones de salud e inmuebles patrimoniales", declaró este martes durante la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción en Jojutla, Morelos.

En el evento, Meyer señaló que una comisión estará encargada de supervisar la aplicación del proyecto.

El funcionario precisó que los recursos se darán de manera directa a las familias e incluirá a un asesor técnico para que la reconstrucción se dé en las mejores condiciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se encuentra realizando un censo para el bienestar para recibir apoyos del Gobierno. "Ya se está haciendo también un censo para todos los que van a recibir apoyos del Gobierno, un censo para el bienestar, para los damnificados de siempre, porque son dos grupos de damnificados: los damnificados de los sismos y los damnificados de la pobreza, que son también millones, desgraciadamente, en nuestro país".

"¿Para qué se está haciendo el censo? Para que los apoyos sean personalizados. Va a haber una tarjeta, no va a haber intermediarios, ya no va a haber eso de que soy el organizador, dame el dinero y lo voy a entregar. 'Soy de la antorcha mundial, dame a mí el dinero y lo voy a entregar'. No. Directo, personalizado", añadió el morenista.

Meyer Falcón reconoció que el programa del Gobierno no arrancará de cero, pues ha habido esfuerzos de dependencias gubernamentales, como el Infonavit, sumados al apoyo de la iniciativa privada, como Carso, Bancomer o Cementos Cruz Azul.

López Obrador mencionó que el encargado del programa de reconstrucción será David Cervantes, quien trabajó con él cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Además, afirmó que estará pendiente del avance de la reconstrucción en los pueblos de Morelos.

"Yo voy a estar pendiente de ustedes, voy a estar viniendo a Morelos. Voy a visitar de nuevo Morelos el día 12 de enero, voy a estar en Ayala, porque no puedo estar siempre en los mismos pueblos, pero vamos a estar en Ayala y ya en un mes vamos a evaluar cuánto se ha avanzado aquí en Jojutla y en los otros pueblos a partir de ahora. Cuánto hemos avanzado en un mes y así, si es necesario, cada mes voy a estar en Morelos", informó.

El presidente reiteró sus programas sociales relacionados con las pensiones a adultos mayores y personas discapacitadas, así como las becas para estudiantes y para capacitación.