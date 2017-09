En Morena protestan y exigen explicar 'la medida reaccionaria'

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de México, de expulsar al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, fue condenada por legisladores de Morena, quienes la calificaron de “reaccionaria”.



Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que “es una medida reaccionaria y precipitada, (que se tomó) sin haber agotado antes otros instrumentos, herramientas, canales o medidas diplomáticas, como tal vez una carta consular, un extrañamiento, con argumentos técnicos especializados y serios por los daños del efecto nuclear y el rechazo a las armas nucleares”.



“El gobierno mexicano debe una explicación por esta decisión tomada, debido a que no tenemos un canciller con la preparación necesaria para conducir las relaciones exteriores. Hay el riesgo de que pueda haber sido sólo por compromisos o por presiones de otras naciones, gobiernos o intereses. Es una barbaridad”, añadió.



En tanto, el senador Mario Delgado, del Grupo PT-Morena, consideró que “México tiene una tradición pacifista y me parece correcto que se condenen ese tipo de ensayos de alta peligrosidad para la humanidad”.



Sin embargo, opinó que “ojalá sea una decisión de la Cancillería como una condenada derivada de nuestra tradición pacifista, y no vaya a ser parte de esta estrategia de Estados Unidos de confrontación con Corea (del Norte)”.



“Me parece condenable este tipo de actividades por parte de algunas naciones, pero yo espero que sea una sanción que la Cancillería haya tomado con plena autonomía y no como una presión por parte de Estados Unidos”.