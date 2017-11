En Morelos, PAN dice no al Frente: 'todos sabemos quién es Graco'

“Por congruencia y por cómo están las cosas en el estado”, el Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Morelos decidió no conformar una alianza con el PRD en aquella entidad.



Con 85 votos en contra y cuatro abstenciones, el comité estatal panista decidió cerrar la posibilidad de integrarse al Frente Ciudadano por México en Morelos, con lo que es muy probable que en la elección a gobernador del próximo año participe con un candidato propio.



Óscar Cano, dirigente panista e integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Acción Nacional en aquella entidad, señaló que “por congruencia y por cómo están las cosas en el estado fue que tomamos la decisión de no aliarse con el PRD. Eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo”.



–¿Congruencia, en qué sentido?



–Todos sabemos quién es Graco Ramírez (gobernador) y quién es Rodrigo Gayosso (su hijastro y líder del PRD estatal). En ese sentido también sabemos todos que ha sido un gobierno que le ha fallado a los ciudadanos, y bueno, no podemos ir, en congruencia, con un partido que en el estado no ha funcionado, esa es la verdad.



Cabe señalar que el PAN ha sido el único partido que, desde el Congreso local, ha enfrentado las decisiones de Graco Ramírez, al votar en contra la mayor parte de las iniciativas que éste ha enviado.



Además, ha señalado en diversas ocasiones los actos de corrupción tanto del gobernador como de su hijastro, Rodrigo Gayosso, quien actualmente preside el PRD estatal.



–¿Ni siquiera hubo mucha discusión al interior del Comité Ejecutivo para no aliarse con el PRD?



–Para nada, basta ver la votación.



Al respecto, Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, dijo que esta decisión del PAN en Morelos será revertida desde las dirigencias nacionales.



Señaló que “trataremos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para convencer a los panistas de Morelos para que entren al Frente”.



No obstante, el consejero panista aseguró que no hay marcha atrás en esta decisión. “Es un tema que está muy bien hablado con nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, y nos expresó que contamos con todo su apoyo en esta decisión”.