En Edomex la justicia dará tranquilidad y seguridad a los mexiquenses 

TOLUCA.- En la ceremonia conmemorativa por el 107 Aniversario del inicio de la Revolución mexicana, encabezada por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, señaló que la justicia será el medio para recuperar la tranquilidad y la seguridad en los hogares y calles mexiquenses.



Indicó que el Gobierno estatal está abierto para replantear las funciones y objetivos de la justicia, en donde la aplicación de la ley sea impecable y no exista impunidad para aquellos que cometan algún delito, afectando el patrimonio y la vida de las personas.



“Así como la Revolución exigió del Estado la provisión de bienes públicos, hoy reconocemos que el Estado tiene la obligación de atender la armonía y las interacciones cotidianas.



En la Plaza de los Mártires de la ciudad de Toluca, el funcionario estatal manifestó que la justicia no será el resultado de la acción gubernamental, sino el punto de partida.



Expresó que en los tiempos de la Revolución mexicana, la ley se presentaba como la única ruta para satisfacer los anhelos de igualdad y libertad, lo que genera justicia y prosperidad.



Sin embargo, dijo, actualmente se ha aprendido que la justicia se vulnera con las acciones e interacciones que realizamos diariamente, cuando el Estado no emprende su papel de conciliador, así como cuando las víctimas exigen el reconocimiento porque no hay resarcimiento.



Ante ello, sostuvo que se han modificado los marcos legales para incorporar este tipo de aprendizajes, para dar mayor confianza a la población.