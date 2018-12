Perfiles: Los nominados a la Suprema Corte, ligados a Morena y López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves en Palacio Nacional la terna para ocupar la vacante que dejará el magistrado José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El juez se despidió el 30 de noviembre de su lugar en la máxima sala de justicia del país después de cumplir con su periodo de 15 años.

Para el puesto, López Obrador propuso a Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

La lista de nominados llegará este jueves al Senado de la República en donde se decidirá la aprobación de alguno de los candidatos.

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elegir a un nuevo ministro, uno de los candidatos propuestos por el presidente de la República debe reunir el voto de las dos terceras partes de la Cámara alta, es decir 85 votos de 128 posibles, en un plazo de 30 días.

El artículo establece que si el Senado falla en llegar a un acuerdo, el presidente designará a la persona para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aquí te presentamos el perfil de los tres abogados que podrían formar parte del máximo tribunal de justicia de México.

Loretta Ortiz

-Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, en donde se desempeña como académica desde 1979.

-Además cuenta con una maestría en Derecho Humano por la Universidad Iberoamericana, en donde trabaja en el área de Derechos Humanos y Migrantes del Servicio Social.

-En esta institución, imparte las clases de Derecho internacional público, Responsabilidad internacional y Derecho a las Migraciones Forzadas, entre otras.

-También cuenta con un doctorado por la Universidad a Distancia de Madrid

-Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel II.

-Ortiz es diputada de Morena por la Ciudad de México, por representación proporcional, y forma parte de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

-Durante el periodo de transición, Ortiz trabajó con el Gobierno entrante como coordinadora de la Consulta de Pacificación y Reconciliación.

-Otros cargos que ha ocupado incluyen el de asesora para la Dirección General Adjunta del Banco de México (1990-1993) y como directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1993-1998).

Celia Maya García

-Inició su carrera en el Poder Judicial de Querétaro en 1979.

-Egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro en materia penal.

-Cuenta con maestrías en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal y en Impuestos, además de un doctorado en Derecho por la misma institución.

-Es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en donde había pedido licencia este año para competir por un puesto en el Senado de la República por coalición Juntos Haremos Historia, que terminó adjudicándose el ahora senador del PAN, Mauricio Kuri González.

-Maya García también compitió por la gubernatura de Querétaro en 2003, cuando fue abanderada por el PRD.

-Entre otros puestos que ha ocupado en la administración estatal de Querétaro están agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la entidad y asesora jurídica e las áreas civil y penal.

Juan Luis González Alcántara Carrancá

-Egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde también hizo estudios de Especialista en Finanzas Públicas y un doctorado en Derecho (con mención honorífica).

-Posee el grado académico de Magistri in Artibus por The Fletcher School of Law and Diplomacy.

-Es autor de varios libros, entre los que se encuentran el Derecho de las Personas Arrendadoras y Arrendatarias y Responsabilidad Civil de los Médicos, entre otros.

-Se desempeña como profesor de la carrera de Derecho de la UNAM y es parte del departamento de esa misma carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco.

-También ha participado como académico invitado en la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

-Su nombre fue mencionado entre los candidatos del presidente López Obrador para ocupar el puesto de fiscal general de la República.

*Con información de la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.