El Quinto Informe de Gobierno en cinco puntos

El presidente Enrique Peña Nieto rindió este sábado un mensaje por su Quinto Informe de Gobierno en Palacio Nacional, en donde los principales puntos fueron seguridad, inclusión, prosperidad, educación y responsabilidad global.



Aquí te dejamos lo que dijo:



Seguridad

​

Enrique Peña Nieto aseguró que el Gobierno trabaja a favor de la seguridad, justicia, transparencia y el combate a la corrupción.



El presidente señaló que la seguridad es “la más alta prioridad del Gobierno” en medio de la violencia creciente y la delincuencia que alteran su quinto año en funciones.



Reconoció el problema de la violencia al afirmar que “recuperar la seguridad es la más alta exigencia de la sociedad”.



Dijo que las autoridades “han neutralizado 107 de los 127 delincuentes más peligrosos” de México, pero que todos los niveles de Gobierno deben redoblar esfuerzos.



Además, emplazó a todos los servidores públicos a apegarse estrictamente a la ley y a transparentar su desempeño en sus respectivos cargos. Y enfatizó que los servidores públicos que cometieron ilícitos “están siendo investigados, no importando su filiación partidista”.



"Trabajamos por un México en paz, fortaleciendo las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para el desarrollo del país. Esto se hace con una política interna que privilegia el diálogo".



“Hemos trabajado para asegurar que cada entidad federativa cuenta con instituciones sólidas”.



Destacó que se logró disminuir la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, citando datos de Inegi.



Inclusión



En este aspecto, el mandatario señaló que se puede permitir que en México, un país con tantos recursos, siga habiendo personas con carencias básicas, o que no puedan ejercer sus derechos fundamentales.



Por lo que señaló que "esta administración ha rediseñado las políticas públicas para elevar el nivel de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad civil".



En este rubro mencionó los esfuerzos para disminuir la pobreza extrema alimentaria, destacando al programa “Prospera”.



Citando los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dijo que más de dos millones de personas superaron la pobreza extrema alimentaria entre 2012 y 2016.



Y entre otros, detalló el avance en temas de educación, acceso a servicios básicos como agua, luz y drenaje, así como seguridad social. “Estás carencias sociales se encuentran en su mínimo histórico y los mayores avances se concentran en la población más vulnerable”.



Prosperidad



Enrique Peña Nieto, presidente de la República, aseguró que México está ante la transformación económica más importante que haya tenido el país en décadas, principalmente por la conducción macroeconómica responsable durante su administración.



Celebró que México ya no dependa de los ingresos petroleros, los cuales pasaron de 40 a 16 por ciento de recaudación, y que hoy la principal fuente de ingresos se sustente en una efectiva recaudación tributaria.



“Estamos ante la transformación más profunda que haya sufrido el país en décadas”, enfatizó el jefe del Ejecutivo federal.



Enumeró los logros en la formalización de la economía, el sector energético, infraestructura carretera, aeroportuaria y portuaria, así como el turismo.



“En 4 años y medio se ha incrementado 60% el número de contribuyentes. lo que significa una mayor formalización de nuestra economía y que más mexicanos están aportando al desarrollo del país por primera vez en casi 10 años”.



Remarcó que en 2017 habrá un superávit primario en nuestras finanzas públicas, “lo cual puede continuar en 2018”.



En el sector energético, señaló que éste ha sentado las bases para que México vuelva a ser líder. Destacó que con la reforma energética más de 120 empresas nacionales y extranjeras han comprometido inversiones superiores a los 80 mil millones de dólares.



Y recordó que el país pasó en 3 años del décimo quinto al octavo lugar en llegada de turistas internacionales. “El año pasado nos visitaron un máximo histórico de 35 millones de turistas de todo el mundo, más de los turistas que recibimos en 2002”.

Educación



El presidente Enrique Peña Nieto destacó que una prioridad del gobierno es la educación de calidad, derecho fundamental para que niños y jóvenes puedan desarrollar su potencial.



Por lo que recordó los programas que incluyen la actualización pedagógica y la profesionalización de sus profesores, así como la Evaluación del servicio profesional docente "para establecer reglas claras para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros". Destacó también el programa de formación continua para profesores en funciones.



Mencionó que con el nuevo modelo educativo se han realizado más de un millón de evaluaciones en todas las entidades y se estableció un mecanismo para redituar a los maestros con base en sus méritos, “respetando plenamente sus derechos laborales”.



“El nuevo modelo educativo representa una verdadera Revolución pedagógica que permitirá a los alumnos aprender con libertad. Igualmente contempla una estrategia nacional de inglés, con la cual podemos vislumbrar un México con dominio de este idioma en dos décadas”.



Agregó que con este nuevo modelo también se ha modernizado y ampliado las opciones educativas.



Responsabilidad global



Señaló que de la mano de esta va que la globalización sea activa y positiva en la defensa de nuestros intereses y fortalecer la presencia de México en el mundo.



“Y por esto hoy México es reconocido como un interlocutor serio y confiable, una potencia emergente y una economía abierta, moderna y competitiva. México es valorado como un país que ha tenido la visión, decisión y, sobre todo, la capacidad de transformarse”, dijo.



En este punto, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que en la nueva relación del país con Estados Unidos se defenderán los intereses de los mexicanos y se "hará respetar la dignidad de México".



“La relación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, como con cualquier otra nación, se tiene que basar en principios irrenunciables: soberanía, defensa del interés nacional y protección de nuestros connacionales. Lo he dicho y lo reitero, no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación”.



Señaló que seguirá trabajando en una frontera que nos una y respondiendo a los desafíos que afectan a ambos países, como la migración y la seguridad, bajo el principio de responsabilidad compartida.



Saludó a los jóvenes beneficiados por la medida administrativa que protege a quienes llegaron en su infancia a Estados Unidos, los llamados dreamers.



Respecto al la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), el mandatario señaló que, México, como parte de América del Norte, busca sumar esfuerzos para que el "bloque económico sea cada vez más dinámico, próspero y competitivo. Siempre poniendo el interés de México por delante, al tiempo de buscar un resultado en que ganemos los tres países".



“La prosperidad de México no depende de una sola relación, si no del mantenimiento de vínculos mutuamente benéficos con países de todo el mundo. México es una nación de múltiples pertenencias y tiene una visión Global”.



1

FORMATO TRADICIONAL



Este año, el titular del Poder Ejecutivo regresa al formato tradicional al ofrecer un mensaje a la nación.



El Cuarto Informe de Gobierno se llevó a cabo en un formato de charla interactiva con jóvenes representantes de diferentes sectores de México y fue transmitido a través de las redes sociales.



El viernes, el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, entregó en la Cámara de Diputados el Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto.



El documento fue recibido por el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, en el Salón Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro.



Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía, declaró que el Ejecutivo federal cumplió la obligación constitucional de remitir al Congreso su Quinto Informe de Gobierno para su análisis.



La misma tarde del viernes, la Presidencia de la República subió a su página de Internet www.presidencia.gob.mx/quintoinforme, el Quinto Informe de Gobierno, el cual puede ser descargado y consultado por todos los ciudadanos.



El documento tiene 680 páginas y está dividido en los cinco ejes: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.



Con información de Rivelino Rueda, AP y Notimex