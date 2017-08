EL PES OFRECE A MONREAL LA CANDIDATURA PARA EL GOBIERNO DE LA CDMX 

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro González, coordinador del PES en la Cámara de Diputados, anunció que está abierta la invitación a Ricardo Monreal para que se una a las filas de ese partido.



Aseguró que pensaron en él porque “no tiene cola que le pisen, porque es un político con buena fama pública, lástima que quien decía ser diferente (refiriéndose a AMLO), lo traicionara.



“Monreal es una persona que ha trabajado mucho por los mexicanos”, aseguró y dijo que “si Monreal acepta venirse al PES será nuestro candidato a la jefatura de la CDMX en 2018”.



Mientras, Ricardo Monreal responsabilizó, en entrevista con El Financiero, a Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena y a Clara Brugada, secretaria general de ese partido en la Ciudad de México, de haber operado en su contra durante el proceso de la encuesta que concluyó con el triunfo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata de ese partido a la Jefatura de Gobierno.



De igual forma, en una entrevista con UnoTV, señaló que su plan A es ser jefe del Gobierno de la Ciudad de México “y esto lo haré con o sin Morena”; incluso no descartó una candidatura independiente o abanderar el Frente que construyen PRD y PAN.



A pregunta expresa sobre la oferta de Polevnsky de sostener una reunión con él para tratar de aliviar este conflicto, Monreal respondió que “no es una mujer que tenga mi confianza, es parte de esta operación en mi contra”.



__¿Al hablar de esta operación se pudiera pensar también en Clara Brugada?



___Son parte y parte. Atrás de mi iban desactivando lo que yo hacía, entonces también es parte de todo lo que se construyó.



__¿Qué lectura le da que López Obrador no se haya comunicado con usted?



___Es una decisión de Andrés, yo la respeto, él tendrá sus razones, pero creo que no debe descuidar la relación.



__¿Abandonará a Morena?



___Tengo una reunión con dirigentes de Morena y luego tengo otra reunión con dirigentes de partidos y la semana que entra todavía tengo… será en unos días más para que tome mis definiciones. No quiero irme de Morena, pero las condiciones serán las que vayan resultando y concluyendo lo que voy a hacer.



EL PES OFRECE A MONREAL LA CANDIDATURA PARA EL GOBIERNO DE LA CDMX

​

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, consideró que si Ricardo Monreal se siente agraviado por el resultado de la encuesta que ese partido realizó para elegir al Coordinador de Organización en la Ciudad de México, debió haberlo hecho por los cauces institucionales.



“Dentro del partido tenemos la Comisión de Honor y Justicia, que es la encargada de dirimir todas las controversias. Creo que esa era la forma de tratar este asunto y no como Ricardo (Monreal) lo ha hecho, que es salir a litigar en los medios de comunicación”, aseguró.



Dijo que las acusaciones del delegado en Cuauhtémoc de que la encuesta no fue legal “es total y absolutamente falso, las personas que trabajan en el Comité de Encuestas del partido son personas honestas que jamás se prestarían a hacer una cosa así”, y llamó a Monreal a “que nos busque, estamos en la mejor disposición de aclarar esto personalmente”.