Payán pide que México no se convierta en gendarme de EU tras recibir la Belisario Domínguez

La vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado de la República, fue testigo este miércoles de la entrega de la medalla Belisario Domínguez 2018 al escritor, periodista y político Carlos Payán Velver.

Ahí, el fundador del diario La Jornada, pidió, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, no permitir que México se convierta en el gendarme de las fronteras de Estados Unidos impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado.

En tribuna, el galardonado destacó que el nuevo gobierno mexicano, al que le auguró buen viento y buena mar, tendrá que lidiar con el iracundo vecino del norte y su mal andada fascista.

“Turquía se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado. Ay, ay, ay no debemos permitir que que México cumpla ese ruin papel con respecto a Estados Unidos”, advirtió.

En tanto, la senadora de Encuentro Social, Sasil de León Villard, dijo que para restaurar el régimen político, es necesario reconciliarnos con nuestra democracia.

“En las últimas décadas tuvimos un Estado corrupto, torturador, represor y violador de los Derechos humanos. Ayer como hoy, los huertistas de la modernidad pretenden asaltar la economía del erario público para no perder sus privilegios y con ellos subestimar la investidura presidencial.

“Porque ven aún presidente con humildad, que camina con el pueblo, sin avión presidencial, sin Estado Mayor, sin lujos, sin privilegios. No señores, no se equivoquen, tenemos un presidente demócrata, respetuoso de la división de Poderes”, aseveró.

En su discurso, Payán hizo referencia a un poema de Quevedo y continuó con su texto. "Me otorgan la honrosa medalla Belisario Domínguez cuando llego ya al último trecho de mi camino, y poco a poco he empezado a decirle adiós a las personas, a los animales, las cosas, los libros y los lugares que tanto he amado en esta vida".

Carlos Payán Velver estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como subdirector del periódico Unomásuno, del que fue fundador junto a Manuel Becerra Acosta, quien fue director del medio.

Más adelante, Carlos Payán fundó el periódico La Jornada, mismo del que fue director del 19 de septiembre de 1984 al 5 de junio de 1996. Actualmente es consejero permanente del diario.

El escritor ha recibido otros premios, entre ellos el Nacional de Periodismo Francisco Zarco (1992) y el premio Especial de Honor (1994 y 1995) por su trayectoria en el periodismo.

Al final, el pleno del Senado guardó un minuto de silencio para honrar la memoria de los miembros la Orden mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido.

El galardón es el máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano a los mexicanos y mexicanas sobresalientes.

Con información de Eduardo Ortega