El país ‘no está listo para gobierno por decreto’, expresa Diego Fernández

Si Andrés Manuel López Obrador llega a la Presidencia de la República, “no tenemos la solidez de las instituciones para enfrentar el bandidaje, el deshonor, el abuso y la autocracia que está por venir”, advirtió Diego Fernández de Cevallos.

El asesor de campaña del candidato presidencial Ricardo Anaya se refirió a la complejidad para que las reformas estructurales, como la energética, permanezcan en caso de que gobierne el tabasqueño.

En entrevista con Pablo Hiriart para adn40, Fernández de Cevallos señaló que “no tenemos instituciones sólidas para enfrentar los gobiernos por decreto; las multitudes que a mano alzada van a decidir todo lo que en un estado de derecho decide la Constitución”.

Dijo, sobre los gobiernos de coalición, que deben ejercer el poder con la sociedad y para la sociedad. “No sólo para conquistar la Presidencia, sino a gobernar en conjunto (…) estoy visualizando que entren también priistas y de Morena; si en todas partes hay hombres y mujeres de buena fe y con capacidad, tienen que ser llamados.

–¿Quiénes serían rescatables de Morena?

–Yo tengo amigos en Morena que son gente valiosa; ahí está Tatiana Clouthier, la respeto como respeto a toda su familia, es una buena mujer, inteligente y capaz.

En ese sentido, y a pesar de la ventaja que todas las encuestas dan al candidato de Morena, Fernández de Cevallos descartó que el tabasqueño sea inalcanzable: “En política, lo único cierto es que todo es incierto, y mientras no estén contados los votos, no hay ningún ganador”.

Varios factores influyen, señaló, depende de los electores, de los candidatos, de los partidos y de los medios de comunicación. Recordó que vienen más debates “y vienen los trabajos que tengan que hacer los candidatos y que, naturalmente, hagan los medios de comunicación”.

El Jefe Diego dijo sobre el voto útil que “los ciudadanos han demostrado, aún en el sistema político mexicano sin segunda vuelta, que el voto útil se decide en los últimos días”.

–¿Tiene algún sentido ese pleito Anaya-Meade?

–Yo quiero entender que si es cierto que Meade va en tercer lugar, tiene que darle algo de golpe al segundo para tratar de subir.

Precisó que “no se trata de que el gobierno nos apoye, sino de que, en todo caso, respete, cumpla con la ley y la haga cumplir”. Las amenazas de Anaya de meter a la cárcel a Peña Nieto y el enfrentamiento abierto del gobernador Javier Corral son cosas –dijo– que “podemos arreglar”. Pero, “lo que no se puede es que si te tiran a matar, te cruces los brazos”.

El abogado panista se refirió también a los descalificativos que expresó López Obrador hacia Ricardo Anaya, en particular ese de que el queretano es “un vulgar mafiosillo”, y dijo que “es una expresión de López Obrador, no debe sorprender y a veces de personas como él lo único que pueden ofender son los elogios”.

“Está claro para él quiénes son los mafiosos: todo el que no se pliega a sus caprichos, pero si yo, o el más mafioso de los mafiosos –si no fuera yo el peor–, con tal de decir que estamos con él nos purificamos; eso es idiota, eso es de bribones; ese sujeto no tiene vergüenza”, señaló.

Consideró que el proyecto de AMLO representa una vuelta al pasado, “tan es así que con una sola de sus propuestas, como decir que si llega a la Presidencia va a hacer que la Constitución regrese al texto de hace 100 años, a 1917, quiere decir que perderían las mujeres el derecho constitucional de votar y ser votadas, se perderían todas las grandes instituciones que nos hemos dado en 100 años”.

Respecto del escenario poselectoral, el panista indicó que, “pase lo que pase, la convivencia va a ser difícil, pero del resultado de la conformación del Congreso se puede ir definitivamente al precipicio o se puede detener cualquier exabrupto o desvío del presidente”.