El Congreso pide 'no calentar' el proceso electoral presidencial

Legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión se convocaron a “no calentar el proceso electoral presidencial” de este año, y a conducir las denuncias de corrupción por la vía judicial y no política.



Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados y senadores del PRI llamaron al gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, a dejar su “histrionismo político”, sus “montajes”, a dejar de ser “actor” y a “no mentir sobre lo que ocurre en su estado”.



El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que “sabíamos que estos serían los recursos que Javier Corral iba a utilizar. Es muy mediático, siempre ha sido legislador mediático. Esperaba que fuera un buen gobernador mediático, pero es un pésimo gobernador mediático, y hay que quitarle el carácter político de sus investigaciones y centrarlas en un tema judicial”.



“Al gobernador no le interesa el efecto legal, sino el juego mediático, por lo que será una vaca a la que Corra le va a sacar toda la leche que pueda”, acusó.



El diputado tricolor Ricardo David García Portilla expuso que “Javier Corral recibió 3 mil 41 millones de pesos adicionales para su primer año con respecto al año anterior. ¿Qué hizo con los recursos extraordinarios quien dice gobernar Chihuahua? ¿Acaso los utilizó para viajar en avión privado a jugar golf cuando en su entidad al mismo tiempo la delincuencia asesinaba a 14 personas? ¿Acaso lo utiliza para pagar una oficina de 8 personas, la de Gustavo Madero, que tiene asignados 80 millones de pesos sin ninguna función ejecutiva o social, pero tal vez electoral?”



“¿Acaso lo utiliza para pagar, con recursos públicos, el evento del Frente, el foro que realizó hace unos meses con boletos de avión y hospedaje a quienes por cierto algunos de ellos lo acompañaron en la presentación de su más reciente telenovela?”, añadió.



El PAN y PRD pidieron al gobierno federal a aceptar y no oponerse a combatir la corrupción en su partido, al considerar que “se ha descubierto, con pruebas contundentes, el modus operandi de sus gobernadores para financiar las campañas del PRI”.



El senador del PAN, Daniel Ávila, respondió que “el gobernador Javier Corral descubrió el modus operandi de la corrupción política encabezada por César Duarte. Las investigaciones emprendidas contra la administración del priísta Duarte están acreditadas técnica y jurídicamente, y responden estrictamente al daño hecho a las finanzas públicas de Chihuahua”.



“En menos de seis años el ex gobernador del PRI aumentó en 233 por ciento la deuda estatal. De acuerdo con cifras de Hacienda, en 2010 el mandatario recibió al estado con una deuda de 12 mil 547 millones. Al año siguiente ya habían 17 mil 316 millones, y al año siguiente alcanzó 23 mil 284 millones. Para 2013 la deuda casi se duplicó al llegar a 41 mil 768 millones de pesos.



“¿A dónde creen que se fue parte del dinero? A las campañas del PRI de 2016. El gobierno de César Duarte transfirió a su partido el PRI, 250 millones de pesos. Esa es la razón por la que el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, se encuentra en prisión y vinculado a proceso”.