AMLO: masacres de la milicia, orden de EPN y Calderón

VERACRUZ.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto “dieron órdenes al Ejército y a la Marina de ejercer acciones militares que le quitan la vida a los seres humanos”.



“Desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, desde que declaró la guerra contra el narcotráfico, desde hace 10 años ha habido 210 mil asesinatos, más de un millón de víctimas de la violencia. Eso es más que suficiente para demostrar que esa estrategia no sirve, es fallida”, enfatizó.



De gira por distintos municipios de Veracruz, el dirigente nacional de Morena sostuvo que de ganar los comicios presidenciales de 2018 no utilizará al Ejército para reprimir al pueblo, ya que “no se va a resolver nada con masacres”.



Afirmó que está documentado que en el gobierno de Calderón hubo 100 masacres, y expuso que “una masacre es la eliminación, la muerte de todo un grupo de seres humanos. Le han dado la orden, Calderón y Peña, al Ejército y a la Marina, de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos”.



López Obrador adelantó que en caso de que Morena gane la Presidencia, el Ejército y la Marina no serán utilizados en cuestiones de combate al narcotráfico.



Señaló que tampoco se aceptará la colaboración de Estados Unidos en cuestión de entrega de armamentos y equipo táctico para pelear contra la delincuencia organizada.



Sin bajarse de la polémica discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las instituciones castrenses, López Obrador también planteó la creación de una “Guardia Nacional” en caso de ganar en 2018.



“Al triunfo de Morena se creará una Guardia Nacional para que no haya tortura ni masacres ni se violen derechos humanos, así como no se utilizará ni al Ejército ni a la Armada para reprimir al pueblo y el eje será el desarrollo social”, manifestó.



También se refirió a la labor del Estado Mayor Presidencial (EMP) en su tarea de resguardo al jefe del Ejecutivo federal. Dijo: “pronto, el presidente de México no va a estar resguardado por ese organismo, porque será incorporado por completo a la Secretaría de la Defensa”.



“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, el que está rodeado de guardaespaldas, es porque no tiene su conciencia tranquila”, agregó.