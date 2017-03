Ejército está en las calles por el fracaso de las policías, afirma Semar

CIUDAD DE MÉXICO.- Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, aseguró que la debilidad institucional de las policías locales obligó a las Fuerzas Armadas a salir a las calles para garantizar la ineludible tarea de brindar seguridad a los mexicanos.



“Garantizar la seguridad es un principio ineludible del Estado mexicano, un principio con el cual el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México hemos sido convocadas a participar en labores de seguridad pública, ello, hay que decirlo, debido a que en muchos de los casos los cuerpos de policía se han visto rebasados”, dijo.



Al encabezar, junto con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, la entrega de la primera fase de Centro de Entrenamiento Avanzado de la Armada de México, dijo que esa encomienda la han realizado sin escatimar esfuerzos ni recursos.



“Las Fuerzas Armadas trabajamos hombro con hombro para revertir esta vulnerabilidad que nos aqueja a todos. Es un gran compromiso en el que soldados, pilotos y marinos, hacemos frente para responder al llamado de nuestro pueblo, un llamado al que nos sumamos sin escatimar esfuerzos ni recursos”, agregó



Dijo que muestra de ello es la construcción de este centro de adiestramiento que será el más grande y moderno en el país y podrá albergar a más de 2 mil 500 efectivos para su capacitación, y así poder alcanzar los más altos estándares operativos que se han fijado a nivel internacional.



“(Se capacitará) a cuerpos de élite capaces de realizar operaciones en cualquier tipo de terreno, bajo las condiciones más adversas, y tendrá una importante labor en el adiestramiento de la Fuerza Especial de Seguridad Pública del Estado de México”, agregó.



En su oportunidad, el gobernador del Estado de México exaltó la labor de las Fuerzas Armadas y criticó a aquellos servidores públicos que piden un marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas.



Asimismo, acusó que las críticas destructivas a las Fuerzas Armadas, no sólo lastiman a las propias Fuerzas Armadas, sino a todos los mexicanos.



“Cuando denostan a la Marina o al Ejército, sin pensar, sin conocer, lastiman no sólo a la Armada, lastiman a México”, señaló en clara a Andrés Manuel López Obrador, al cual no mencionó por su nombre.