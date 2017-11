Diputados de PAN y PRD piden cabeza de quien destapó 'moches'

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y cuestionó los moches que diputados cobraban a los alcaldes, denunció la opacidad en el manejo de los recursos públicos en el Congreso de la Unión, y hoy los legisladores piden que se vaya.



Los duros informes del titular de la ASF, Juan Manuel Portal, incomodaron a los diputados, que hoy buscan evitar su posible reelección por ocho años en el cargo.



Luego de que en noviembre de 2013, cuando estalló el escándalo de que el coordinador parlamentario panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, fue señalado por el cobro de regalías a alcaldes de Guanajuato y Aguascalientes, a cambio de la entrega de recursos públicos, el auditor advirtió, en marzo de 2014, que la ASF estaba decidida a ir contra los moches, por lo que anunció que triplicaría el número de revisiones al gasto que hacen municipios con fondos federales. “Buscamos poder revisar que lo que se autoriza llegue allá y en los municipios que hayamos seleccionado ver que ese recurso se haya gastado completo, esa es una forma de amarrarlo. Para eso estimamos triplicar las auditorías que hicimos este año”, abundó.



También Portal Martínez criticó la opacidad en el manejo de las llamadas subvenciones secretas o extraordinarias que se manejan en las cámaras legislativas. “Actualizar y restructurar la administración interna de la Cámara de Diputados no es un tema tan administrativo, tiene mucho de político. Esta Legislatura ya no va a tener grandes avances, será la próxima la que defina qué se haría con las subvenciones, cómo transparentarlas”, comentó en febrero de 2012.



“En la Cámara de Diputados subsiste la falta de transparencia y rendición de cuentas respecto de la aplicación de las subvenciones a los grupos parlamentarios”, dijo en su informe de febrero de 2013.



“Cada año la Cámara de Diputados recibe recomendaciones para transparentar sus gastos”, reprochó en 2014 y en 2015 señaló: “Los legisladores deben acelerar los tiempos para concretar las reformas en materia de transparencia y, al mismo tiempo, adecuar su estructura administrativa interna para la rendición de cuentas”.



La respuesta vino fuerte, en febrero de 2015, del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles: “El auditor no tiene por qué entrometerse en el trabajo de los legisladores; que se dedique a hacer su trabajo”.



En 2016, Portal Martínez declaró que “sería deseable que funcionarios del gobierno de Veracruz vayan a la cárcel, como resultado del Informe de la Cuenta Pública 2014, rendido ante la Cámara de Diputados. Veracruz es la entidad con mayores desvíos y en muchas ocasiones el mandatario ha ofrecido mesas de trabajo que no cumple”.



Los diputados federales priistas veracruzanos pidieron la destitución del auditor superior y le enviaron una carta en la que señalaron que la ASF “es un organismo creado por el Estado mexicano, a partir del cual la Cámara de Diputados delega en él sus funciones de fiscalización, y el proceso de auditoría que lleva a cabo debe atender lo dispuesto en la Constitución y en las legislaciones vigentes en la materia”.



Hoy, a dos meses de dejar el puesto y con posibilidad legal de reelegirse otros ocho años, los coordinadores parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara de Diputados consideran que lo más sano es un cambio y elegir a un nuevo auditor.



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, del PAN, pidió el relevo del auditor. “Se requiere de un fiscal superior que mejore el trabajo de fiscalización y contribuya eficazmente en el combate a la corrupción”, dijo y llamó a los partidos a “buscar acuerdos para elegir a un profesional con capacidad técnica, probada honestidad y fama pública”.



El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, consideró que “aunque se puede reelegir, yo creo que necesitamos renovar las instituciones y elegir un nuevo perfil”.



En su mensaje de despedida, el 27 de octubre –cuando entregó el segundo “informe individualizado” de la Cuenta Pública 2016–, Portal Martínez exhortó a los legisladores a que “ninguna persona puede ponerse por encima de las instituciones” y a darle a la ASF “un alcance mayor y mostrar una institución distinta, más coherente”.