Diputado de día, chofer de Uber por la noche

El diputado local Efraín Esaú Mondragón Corrales del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, tuvo que convertirse en chofer de Uber como segundo empleo, ante “la venganza política” de sus compañeros legisladores, en su mayoría del PRD, por apoyar al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y por votar en contra de los juicios que se le iniciaron al edil, desde el Congreso del Estado.



“Yo entré a Uber desde inicios de diciembre, pues en el Congreso cortaron los recursos de mi dieta; nos quitaron prestaciones, gastos de gestión así como los gastos de operación de oficina, hemos peleado esta situación en los órganos internos pero no existe un contrapeso real en la actual legislatura”, señaló Mondragón.



Mondragón Corrales señaló que el trabajar en la plataforma de transporte en sus tiempos libres le permite poder completar los gastos de las personas que logró mantener al interior del Congreso de Morelos, que son cinco de 15 trabajadores con los que inició su legislación, pero aseguró que cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional del PES y le ha enviado algunos apoyos para solventar sus gastos.



“Es una venganza política, la prueba está en que yo no tengo ninguna comisión de presidencia, no tengo trabajadores, no tengo prestaciones, pero además no puedo quejarme porque las comisiones más importantes, como es la de Hacienda, el Comité de Vigilancia y de Gran Jurado, las maneja también un diputado del PRD”, expresó.



Actualmente, la mayoría de los legisladores están adheridos a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que postula a Rodrigo Gayosso como precandidato a la gubernatura del Estado, siendo hijastro del gobernador, Graco Ramírez.



Pero aunado a ello, el sol azteca tiene a su cargo la Junta Política y de Gobierno, así como el control de la Mesa Directiva, por lo que a aquellos legisladores que no estén a favor de las decisiones o leyes que se debaten ahí, se les retiene el pago de su dieta y el de sus trabajadores, así lo comentó el diputado por el PES.



La crisis al interior del Congreso del Estado, se acentuó con la actual legislatura, de hecho la última quincena de diciembre, se retrasó 15 días para todos los trabajadores que prestan sus servicios a los diputados, incluso, se les retiró el derecho a prestaciones sociales.