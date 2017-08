Designación de Fiscal Anticorrupción primera prueba del SNA: Corichi

En el marco de la reunión plenaria que lleva a cabo su bancada, Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, Corichi aseveró que México no debe permitirse que siendo un país en donde reina la impunidad, se abra la puerta a que el próximo Fiscal defienda los intereses de una administración federal marcada fuertemente por escándalos de corrupción.



Corichi García, indicó que ninguna de las Cuentas Públicas del Gobierno de Peña Nieto ha sido llevada hasta hoy al Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que es evidente que el PRI ha bloqueado este proceso, para perpetuar la opacidad, en particular de los gobernadores oficialistas que han roto récords de corrupción.



La Legisladora por MC, indicó que de acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad (IGI), México es entre 59 países que reportan a la ONU cifras sobre sus sistemas de seguridad, derechos humanos y justicia, el cuarto con menor castigo del delito, por lo que el nivel de impunidad en el que vivimos es insostenible y amenaza gravemente la gobernabilidad.



“Tenemos los casos de los Duarte, de Yarrington, los escándalos de corrupción con Oderbrecht y Lozoya más recientemente, es un abuso que el PRI pretenda un pase automático para el Procurador Cervantes, sería como dejar la puerta abierta para que no se investigue a la Administración de Peña cuando termine” crítico Corichi García.



“El día de hoy vimos como la sociedad civil y la iniciativa privada se sumaron a la condena de un proceso opaco como el que pretende el PRI para designar a un Fiscal Anticorrupción. Desde el Legislativo, las fuerzas de oposición tenemos el deber moral de hacer todo lo posible por impedir que el SNA se vuelva un elefante blanco, y sobretodo que la corrupción e impunidad normalicen con un Fiscal a modo" indicó la Diputada Ciudadana.



Corichi García, finalizó subrayando que existe una grave preocupación en su bancada sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción, pues a pesar de los esfuerzos que se han hecho en la LXIII Legislatura, el SNA no termina de arrancar. “Otro de los más graves problemas que tenemos ahora, es que la PGR encabezada por Cervantes no muestra voluntad para atender las denuncias que la misma ASF ya presentó con expedientes completos, si no está trabajando ahora en el tema cómo podemos confiar que los haga siendo Fiscal”, cuestionó la Legisladora.