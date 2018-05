Denuncian a Ricardo Alemán ante PGR por apología de homicidio

Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado Ricardo Peralta Saucedo presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el periodista Ricardo Alemán, a quien acusa de apología de homicidio, luego de un mensaje que difundió el fin de semana en la red social Twitter.

“Se trata de una denuncia de hechos, relacionada con el delito de apología del delito de homicidio, es decir, quien promueva de cualquier forma la comisión de un delito”, dijo el litigante y aspirante a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción.

El sábado pasado, Alemán publicó el mensaje: “Les hablan!!!”. Era un comentario a un texto que se publicó en Twitter que decía: “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora, chairos”.

De acuerdo con Peralta Saucedo, este texto encuadra perfectamente en la apología de homicidio, se cometa o no el ilícito, pero si éste ocurre, el periodista tendría una responsabilidad penal de hasta 50 años de cárcel.

“La intención no es dañar al periodista, sino dar un duro golpe a la impunidad, a quienes usan redes sociales, quienes tienen la responsabilidad de estar detrás de un micrófono, detrás de una pluma, a que tengan responsabilidad de lo que dicen”, consideró.

Señaló que la decisión de interponer la denuncia es una posición absolutamente ciudadana y que sirva de ejemplo a todas las personas que se sientan agraviadas para que denuncien y con ello se abata la impunidad.

“Tanto nos quejamos de la impunidad, de que las instituciones no funcionan, pero cómo van a funcionar su la gente no viene a denunciar, es un círculo vicioso que tenemos de entre que no funcionan las instituciones y que no se denuncia.

“Si Ricardo Alemán tiene alguna responsabilidad legal, que ya moral es más que evidente que la tiene, pero si tiene una responsabilidad legal quien va a definir esto será la PGR y un Juez”, agregó.

Tras presentar la denuncia, insistió en que es muy lamentable que personas con la influencia en la sociedad como la tiene Ricardo Alemán u otros periodistas, llamen a actos tan graves como el homicidio y a la división de la sociedad mexicana.

“Es momento de que pongamos un alto. Los periodistas tienen la obligación de informar, de opinar, de ejercitar la libertad de expresión como todos los mexicanos, pero de ahí a promover el odio, de ahí a promover información falsa y de ahí a estar insistiendo que un proyecto de nación se resuelve matando a la persona que lo está proponiendo es inadmisible”, concluyó.