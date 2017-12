PAN demanda ante FEPADE investigar presunto desvío de recursos a campañas del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El PAN presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una denuncia para que se investigue el presunto desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) hacia campañas del PRI.



“El candidato del PRI, José Antonio Meade, debe responder si como secretario de Hacienda sabía o no de los desvíos del PRI-Gobierno a campañas electorales en 2016”; aseveró el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda quien dijo que con esta denuncia formal ante Fepade se debe iniciar formalmente una investigación al respecto.



“Lo decimos de una manera muy clara: No vamos a permitir que este sea el manejo que se dé en el año 2018 y hacemos una denuncia ante la Fiscalía para que entre al fondo del asunto, haga una investigación profunda, deslinde responsabilidades y si hay responsables, castigarlos”, señaló. Apuntó que esta “es la prueba de fuego del nuevo titular de la FEPADE, donde puede demostrar porqué fue nombrado titular”.



Zepeda Vidales insistió en que el candidato del PRI debe responder concretamente, “sin salirse por la tangente”, si conocía o no de estos desvíos del gobierno federal a las campañas del PRI, “porque si conocía por supuesto que tiene una responsabilidad, y si no la conocía, y se comprueba, eso habla de una incapacidad”.



Agregó que “hoy que ha estado hablando de exámenes quizá lo que tiene que hacerse es un examen de la vista, porque no ha visto nada de la corrupción que todos sabemos que existe en el gobierno”.



“Nosotros confiamos en las instituciones y hoy estamos haciendo lo que corresponde presentando una denuncia formal para que la FEPADE conozca del asunto, que no quede en un mero señalamiento en los medios de comunicación, sino que se abra una investigación formal y que se llegue hasta las últimas consecuencias para ver si hubo este desvío tan delicado que se está señalando en las campañas de 2016”, apuntó el dirigente panista.