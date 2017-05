Delfina Gómez y 'Layín' no asumen compromisos anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y el independiente por Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, Layin, son los únicos de 20 candidatos en las tres entidades que eligen gobernador este domingo, que no aceptaron los once compromisos anticorrupción lanzados por la Iniciativa Privada.

El pasado 16 de mayo, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) invitaron a los 21 candidatos del Estado de México, Coahuila y Nayarit a firmar un documento con once compromisos que se enfocan en impulsar las políticas anticorrupción, y los cambios legales correspondientes.



En conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, celebró la participación de la “gran mayoría de los candidatos” que se sumaron a la propuesta que tiene el objetivo de fortalecer el estado de derecho.



“Este optimismo que hemos referido, no obstante de que es un primer ejercicio, ambicioso, porque contiene once compromisos de gran profundidad, cabe destacar la importancia que 18 de 21 candidatos sin reserva alguna se hayan allanado y hayan suscrito esos compromisos”, destacó.



Aunque son 21 nombres, la lista se reduce a 20 ya que el candidato del Partido del Trabajo al Estado de México, Óscar González Yáñez, declinó a favor de Morena, el viernes pasado. De esta manera de los contendientes por la entidad mexiquense sólo Delfina Gómez no presentó su documento firmado.



“Lo que queremos con estas propuestas es fortalecer las capacidades del estado mexicano, aportar ideas concretas, específicas… siguiendo la línea del sentido común y las mejores prácticas para que los gobiernos estatales que se van a elegir el próximo domingo tengan muchas más capacidades de enfrentar”, explicó Juan Pardinas, director general del IMCO.



Como representante de Transparencia Mexicana, Vanessa Silveira destacó que los once compromisos son soluciones de política pública que fueron diseñados desde la experiencia de las organizaciones civiles.



“Hemos identificado por medio de nuestro trabajo que los puntos de dolor que abordan estos compromisos es donde se ubican los mayores riesgos de corrupción”, añadió.